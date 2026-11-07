Δείτε τα highlights από τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 62-57 εις βάρος του Ολυμπιακού στη SUNEL Arena.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 62-57 στη SUNEL Arena και έφτασε τις επτά νίκες στη φετινή EuroLeague. Η ομάδα του Βελιγραδίου ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε τη διαφορά ακόμα και στους 22 πόντους. Για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, κορυφαίοι ήταν οι Τζόρνταν Νουόρα και Κρις Τζόουνς, με τον τελευταίο να ευστοχεί και στο καθοριστικό τρίποντο για την έκβαση του ματς.

Δείτε τα highlights: