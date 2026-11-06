Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: Πληγώθηκε από την αστοχία του

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός παρά τη μεγάλη του προσπάθεια για ανατροπή (μείωσε στο καλάθι 01:30 πριν το φινάλε), «πλήρωσε» το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 62-57.

Οι «μηχανές» του Ολυμπιακού άργησαν να πάρουν μπρος, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (μόνο 22 πόντοι), πλήγωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν από το -22 (μείωσαν στο καλάθι), ωστόσο γνώρισαν την ήττα στη Sunel Arena με 62-57 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Οι Τζόουνς και Νουόρα είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο για το 3-4 στο 08:38. Με άλλους τέσσερις πόντους του Βούλγαρου φόργουορντ, στο 07:24 ο Ολυμπιακός είχε πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (7-6). Με σερί 10-0 από το 06:56 (Νουόρα) μέχρι το 02:20 (Μπάτλερ), ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μπροστά με 16-7. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Σέρβοι είχαν το προβάδισμα με 19-11.

Ο Οτζελέγε είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου (11-21, διψήφια διαφορά), με τον Τζόσεφ να απαντάει με πέντε πόντους, για το 16-21 στο 05:21. Οι Τζόουνς και Βεζένκοβ είχαν μειώσει σε 20-24 στο 04:07, όμως με επιμέρους σκορ 16-2 από το 03:51 (Νταβιντόβατς) μέχρι τα 00:36 (Νουόρα), ο Ερυθρός Αστέρας είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-22.

O Κάρτερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 24-42 στο 07:12. Με δίποντα των Μονέκε και Τζόουνς, ο Αστέρας είχε πάρει διαφορά 22 πόντων (24-46) στο 05:29. Ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 15-2 από το 05:09 (Γουόρντ) μέχρι τα 00:52 (Βεζένκοβ) είχε μειώσει σε 39-48. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ερυθρός Αστέρας είχε το προβάδισμα με 51-41.

 

Ο Βεζένκοβ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Νουόρα να απαντάει για το 43-53 στο 08:36. Με πέντε πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 50-55 στο 04:13, με τον Κολόκο να σκοράρει για το 50-57. Οι Βεζένκοβ (τρίποντο) και Φουρνιέ (δίποντο) είχαν ρίξει τη διαφορά στους δύο (55-57), ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στη νίκη με 62-57.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Ολυμπιακού και είχε πάρει μεγάλη διαφορά.
MVP O… Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος είχε 18 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 λάθη.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κρις Τζόουνς με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Σάσα Βεζένκοβ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 21 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε μόλις 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0C. Miller-Mcintyre *21:0200/30%0/10%0/20%0/00%03312320-2
3T. Ward *21:3030/80%0/20%0/60%3/475%11201221-2
9N. Plotas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
14S. Vezenkov *33:472711/2152.4%8/1172.7%3/1030%2/366.7%2461023028
16K. Papanikolaou05:3700/00%0/00%0/00%0/00%01101100-1
24M. Ndiaye12:1231/425%1/250%0/20%1/520%314000103
33N. Milutinov *12:1700/30%0/30%0/00%0/00%415011001
34C. Joseph18:5852/450%2/450%0/00%1/1100%101110009
45D. Hall19:4142/2100%2/2100%0/00%0/00%134010018
55J. Konchar19:4500/40%0/00%0/40%0/00%123231021
88T. Jones08:0231/333.3%1/333.3%0/00%1/250%101100105
94E. Fournier *27:09125/1926.3%3/742.9%2/1216.7%0/00%112331101
Team/Coaches314002002
TOTAL200:005722/7131.0%17/3548.6%5/3613.9%8/1553.3%1818369131310453
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1C. Jones *21:35104/580%2/2100%2/366.7%0/00%1123141012
3N. Weiler-Babb18:2531/333.3%0/10%1/250%0/00%134322006
6J. Butler13:5041/616.7%1/520%0/10%2/2100%011200004
7D. Davidovac11:3452/366.7%1/1100%1/250%0/00%022010005
11T. Carter *26:1073/650%3/475%0/20%1/250%011224204
13O. Dobric08:4531/1100%0/00%1/1100%0/00%011110004
15E. Izundu12:0321/333.3%1/333.3%0/00%0/00%11203100-3
23N. Djurisic06:0000/10%0/00%0/10%0/00%00000000-1
33J. Nwora *25:15187/1546.7%5/955.6%2/633.3%2/366.7%211132153023
35C. Koloko *21:1263/475%3/475%0/00%0/00%213041217
37S. Ojeleye15:4521/250%1/250%0/00%0/00%02203200-2
95C. Moneke *19:2622/540%1/250%0/30%0/00%257122001
Team/Coaches (Ibon Navarro)123001002
TOTAL2006225/5446.3%18/3354.5%7/2133.3%5/771.4%1031411420228162
@Photo credits: eurokinissi
     

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