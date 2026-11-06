Ο Ολυμπιακός παρά τη μεγάλη του προσπάθεια για ανατροπή (μείωσε στο καλάθι 01:30 πριν το φινάλε), «πλήρωσε» το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 62-57.

Οι «μηχανές» του Ολυμπιακού άργησαν να πάρουν μπρος, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο (μόνο 22 πόντοι), πλήγωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι έκαναν μία τεράστια προσπάθεια να γυρίσουν από το -22 (μείωσαν στο καλάθι), ωστόσο γνώρισαν την ήττα στη Sunel Arena με 62-57 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Το ματς

Οι Τζόουνς και Νουόρα είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο για το 3-4 στο 08:38. Με άλλους τέσσερις πόντους του Βούλγαρου φόργουορντ, στο 07:24 ο Ολυμπιακός είχε πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (7-6). Με σερί 10-0 από το 06:56 (Νουόρα) μέχρι το 02:20 (Μπάτλερ), ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μπροστά με 16-7. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Σέρβοι είχαν το προβάδισμα με 19-11.

Ο Οτζελέγε είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου (11-21, διψήφια διαφορά), με τον Τζόσεφ να απαντάει με πέντε πόντους, για το 16-21 στο 05:21. Οι Τζόουνς και Βεζένκοβ είχαν μειώσει σε 20-24 στο 04:07, όμως με επιμέρους σκορ 16-2 από το 03:51 (Νταβιντόβατς) μέχρι τα 00:36 (Νουόρα), ο Ερυθρός Αστέρας είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 44-22.

O Κάρτερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 24-42 στο 07:12. Με δίποντα των Μονέκε και Τζόουνς, ο Αστέρας είχε πάρει διαφορά 22 πόντων (24-46) στο 05:29. Ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 15-2 από το 05:09 (Γουόρντ) μέχρι τα 00:52 (Βεζένκοβ) είχε μειώσει σε 39-48. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ερυθρός Αστέρας είχε το προβάδισμα με 51-41.

Ο Βεζένκοβ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Νουόρα να απαντάει για το 43-53 στο 08:36. Με πέντε πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 50-55 στο 04:13, με τον Κολόκο να σκοράρει για το 50-57. Οι Βεζένκοβ (τρίποντο) και Φουρνιέ (δίποντο) είχαν ρίξει τη διαφορά στους δύο (55-57), ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στη νίκη με 62-57.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Ολυμπιακού και είχε πάρει μεγάλη διαφορά.

MVP O… Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος είχε 18 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 λάθη.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κρις Τζόουνς με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Σάσα Βεζένκοβ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος είχε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 21 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε μόλις 22 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 C. Miller-Mcintyre * 21:02 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 2 3 2 0 -2 3 T. Ward * 21:30 3 0/8 0% 0/2 0% 0/6 0% 3/4 75% 1 1 2 0 1 2 2 1 -2 9 N. Plotas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov * 33:47 27 11/21 52.4% 8/11 72.7% 3/10 30% 2/3 66.7% 2 4 6 1 0 2 3 0 28 16 K. Papanikolaou 05:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 -1 24 M. Ndiaye 12:12 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/5 20% 3 1 4 0 0 0 1 0 3 33 N. Milutinov * 12:17 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 5 0 1 1 0 0 1 34 C. Joseph 18:58 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 1 0 1 1 1 0 0 0 9 45 D. Hall 19:41 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 1 8 55 J. Konchar 19:45 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 2 3 2 3 1 0 2 1 88 T. Jones 08:02 3 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 1 0 0 1 0 5 94 E. Fournier * 27:09 12 5/19 26.3% 3/7 42.9% 2/12 16.7% 0/0 0% 1 1 2 3 3 1 1 0 1 Team/Coaches 3 1 4 0 0 2 0 0 2 TOTAL 200:00 57 22/71 31.0% 17/35 48.6% 5/36 13.9% 8/15 53.3% 18 18 36 9 13 13 10 4 53