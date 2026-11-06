Οι δηλώσεις του Ιμπόν Ναβάρο μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 62-57 εις βάρος του Ολυμπιακού.

Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε την ερυθρόλευκη «μονομαχία» κόντρα στον Ολυμπιακό με 62-57 και πέτυχε την έβδομη νίκη του στη φετινή EuroLeague. Μετά το πέρας του αγώνα, ο κόουτς των φιλοξενούμενων, Ιμπόν Ναβάρο, εστίασε στη σπουδαία νίκη της ομάδας του από τη μια αλλά από την άλλη εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα λάθη και την εικόνα του δεύτερου μέρους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την εικόνα της ομάδας του και το δεύτερο ημίχρονο:

«Αυτή τη στιγμή έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία υπάρχει η ικανοποίηση για τη νίκη, όμως επιθετικά το δεύτερο ημίχρονό μας δεν ήταν καθόλου καλό. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στη σκληράδα του αντιπάλου, αλλά στο τέλος βρήκαμε τον τρόπο να πετύχουμε κάποιους πόντους και να βγάλουμε μία-δύο σημαντικές άμυνες. Πρέπει να συνεχίσουμε, να αναλύσουμε όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο και να βελτιωθούμε. Έχουμε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας τις επόμενες εβδομάδες και τέτοιες καταστάσεις θα προκύψουν ξανά. Πρέπει να καταλάβουμε τι μας συνέβη και να μάθουμε από αυτό».

Για το γεγονός ότι παρέμεινε ψύχραιμος στο φινάλε και οι παίκτες του πήραν τις σωστές αποφάσεις:

«Είμαι πολύ καλός ηθοποιός, πιστέψτε με! Δεν πρόκειται να είμαι τόσο αυστηρός με τους παίκτες μου».

Για το αν ο Ερυθρός Αστέρας είναι περισσότερο επιθετική ή αμυντική ομάδα:

«Προσπαθούμε να είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα. Δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους που έχουμε θέσει αν είσαι καλός μόνο στη μία πλευρά του παρκέ. Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».