Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για την απόκτηση ενός περιφερειακού και η Ευρώπη είναι το μέρος όπου αναζητά τον παίκτη που θα ταιριάζει στα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα, έπειτα από την τροπή της υπόθεσης του Τζον Κόντσαρ.

Η αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ έπειτα από 25 ημέρες παρουσίας στον Ολυμπιακό αλλάζει τα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά άμεσα λύσεις που θα μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια στην περιφερειακή γραμμή.

Ο 30χρονος Αμερικανός επέλεξε τη λύση της συνεργασίας με τους Πειραιώτες για προσωπικούς λόγους, αναγκάζοντας τους ανθρώπους της ομάδας να επανεξετάσουν τα δεδομένα στην αγορά, καθώς η ανάγκη για ενίσχυση στην περιφέρεια είναι πλέον ιδιαίτερα επιτακτική.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως στόχο την απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ, που θα μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι και να δώσει λύσεις στη δημιουργία, αλλά πιθανότατα και ενός περιφερειακού που θα αγωνίζεται τόσο στη θέση «2» όσο και στη θέση «3», εφόσον κριθεί σκόπιμο από την τεχνική ηγεσία.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η άμεση προσθήκη ενός παίκτη, ο οποίος θα είναι σε θέση να ενσωματωθεί γρήγορα και να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις. Η συνεχόμενη αγωνιστική δράση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αναμονής, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρειάζεται περισσότερες επιλογές και φρεσκάδα στην περιφερειακή του γραμμή.

Μετά την εξέλιξη στην υπόθεση Κόντσαρ, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως εξετάζει πλέον με μεγαλύτερη προσοχή την ευρωπαϊκή αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις παικτών που μπορούν να αποκτηθούν άμεσα, να είναι αγωνιστικά έτοιμοι και να προσαρμοστούν χωρίς να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας στις απαιτήσεις και τα δεδομένα του πρωταθλητή Ευρώπης.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η αμερικανική αγορά έχει αποκλειστεί οριστικά από τον σχεδιασμό των Πειραιωτών. Κάθε άλλο, απλά φαίνεται πως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών τους, με την ευρωπαϊκή αγορά να κερδίζει έδαφος.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι πλέον ξεκάθαρο, να βρει το συντομότερο δυνατό έναν παίκτη που θα μπορεί να μπει στο rotation και να βοηθήσει άμεσα. Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρειάζεται επιπλέον λύσεις, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα το ρόστερ και να διατηρήσει έναν υψηλό βαθμό ετοιμότητας στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια της απαιτητικής σεζόν.



