Οι αδυναμίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά και τα αγωνιστικά σημεία στα οποία καλούνται να χτυπήσει ο Ολυμπιακός για να επικρατήσει στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με διαφορετική αγωνιστική εικόνα και διαφορετικές στοχεύσεις. Η ισραηλινή ομάδα μπορεί να διαθέτει επιθετικό ταλέντο και παίκτες ικανούς να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιαδήποτε άμυνα, ωστόσο η μέχρι τώρα πορεία της στη διοργάνωση αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες, τις οποίες ο Ολυμπιακός καλείται να εκμεταλλευτεί για να πετύχει τον στόχο του.

Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα των πρώτων 11 αγωνιστικών, η Μακάμπι παρουσιάζει ένα αντιφατικό αγωνιστικό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά διαθέτει λύσεις στην περιφέρεια, αθλητικότητα και αρκετούς παίκτες με προσωπική δημιουργία. Από την άλλη, δυσκολεύεται να ελέγξει τα ριμπάουντ, παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες και υποπίπτει σε αρκετά λάθη. Με απολογισμό 3 νίκες και 8 ήττες, βρίσκεται σε μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο.

Επιθετικό ταλέντο, αλλά χωρίς την απαραίτητη ισορροπία

Η Μακάμπι σημειώνει κατά μέσο όρο 84.3 πόντους ανά παιχνίδι, επίδοση που δείχνει ότι διαθέτει την ικανότητα να παράγει σκορ. Το 34.8% στα τρίποντα αποτελεί μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά της όπλα, καθώς υπερτερεί του Ολυμπιακού, ο οποίος σουτάρει με 31.3% από την περιφέρεια. Πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει τόσο μέσα από προσωπικές ενέργειες όσο και με την εκτέλεση από μακριά. Διαθέτει παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σουτ, ενώ έχει και ψηλούς με αξιόλογη περιφερειακή παρουσία, γεγονός που αναγκάζει την αντίπαλη άμυνα να προσαρμόζεται διαρκώς.

Ωστόσο, η επιθετική της παραγωγή δεν συνοδεύεται από την ίδια αποτελεσματικότητα στο σύνολο του παιχνιδιού. Το PIR των 91,5 μονάδων, που τη φέρνει στη 16η θέση της διοργάνωσης, έναντι 104,8 του Ολυμπιακού, αποτυπώνει τη διαφορά στη συνολική αγωνιστική δυναμική των δύο ομάδων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μακάμπι εντοπίζεται στην αμυντική της λειτουργία. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχει δεχθεί κατά μέσο όρο 96 πόντους, παρουσιάζοντας αδυναμία να περιορίσει αντιπάλους που διαθέτουν ποιότητα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολλές επιθετικές επιλογές. Αυτή ακριβώς την αδυναμία καλείται να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στη νίκη.

Μαντάρ, Κλαρκ και Κόλσον: Οι τρεις πυλώνες του παιχνιδιού της «ομάδας του λαού»

Σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Μακάμπι είναι ο Γιαμ Μαντάρ. Με 11.5 πόντους, 4.8 ασίστ και 14.1 μονάδες στο PIR, αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας βάσει αξιολόγησης και τον βασικό οργανωτή της. Ο Μαντάρ έχει την ευθύνη να κατευθύνει την επίθεση, να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και να βρίσκει λύσεις όταν η ομάδα δυσκολεύεται να επιτεθεί οργανωμένα. Ο περιορισμός του είναι κομβικής σημασίας για τον Ολυμπιακό, καθώς εάν οι «ερυθρόλευκοι» του περιορίσουν τη δημιουργία και το σκοράρισμα, μπορούν να αποδιοργανώσουν σε μεγάλο βαθμό την επιθετική λειτουργία της ισραηλινής ομάδας.

Δίπλα του ξεχωρίζει ο Τζίμι Κλαρκ, πρώτος σκόρερ της Μακάμπι με 13.5 πόντους ανά αγώνα, ενώ μοιράζει 3.7 ασίστ. Είναι ένας περιφερειακός που μπορεί να απειλήσει μετά από ντρίμπλα και να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις. Παρουσιάζει, ωστόσο, μια σημαντική αδυναμία που είναι τα 3.2 λάθη ανά παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ασκήσει πίεση πάνω του, να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας και να τον αναγκάσει να πάρει βεβιασμένες αποφάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και ο Μπόνζι Κόλσον με 10.7 πόντους, 11.7 PIR και το εξαιρετικό 47.8% στα τρίποντα, αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες περιφερειακές απειλές της Μακάμπι. Είναι παίκτης που δεν πρέπει να βρει ελεύθερα σουτ, καθώς μπορεί να τιμωρήσει οποιαδήποτε αμυντική αδράνεια.

Στην εξίσωση μπαίνει και ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος με 9.8 πόντους και 44.4% στα τρίποντα προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στην επίθεση. Η δυνατότητά του να απειλεί από μακριά δημιουργεί προβλήματα στην αμυντική προσαρμογή του αντιπάλου, καθώς μπορεί να απομακρύνει τον αντίπαλο ψηλό από τη ρακέτα, βγάζοντας τον από το «ζωγραφιστό».

Η μάχη των ριμπάουντ μπορεί να δώσει τον έλεγχο στον Ολυμπιακό

Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα, αυτός είναι τα ριμπάουντ. Η Μακάμπι μαζεύει 32.8 ανά αγώνα, την ώρα που οι Πειραιώτες φτάνουν τα 37.4. Η διαφορά των 4.6 ριμπάουντ είναι σημαντική και αποτυπώνει μια αδυναμία που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά στα επιθετικά ριμπάουντ, με τη Μακάμπι να έχει 10.5 και τον Ολυμπιακό 13 ανά παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους, να δημιουργούν δεύτερες ευκαιρίες και να βάζουν μεγαλύτερη πίεση στην αντίπαλη άμυνα.

Η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μαζεύει 6 ριμπάουντ ανά αγώνα, αλλά και του Σάσα Βεζένκοβ, με 4.4 αμυντικά ριμπάουντ, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Ο Ολυμπιακός οφείλει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία, περιορίζοντας παράλληλα τις δεύτερες επιθέσεις της Μακάμπι.

Η σωστή τοποθέτηση, η εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ και η επιθετικότητα στη διεκδίκηση της μπάλας μπορούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό αγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική ομάδα.

Η περιφερειακή άμυνα και η παγίδα του τριπόντου

Παρά τις αδυναμίες της, η Μακάμπι διαθέτει ένα στοιχείο που δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση με εφησυχασμό και αυτή είναι η ικανότητά της να εκτελεί από την περιφέρεια. Το 34.8% στα τρίποντα, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά του Κόλσον και του Σόρκιν, σημαίνει ότι οι Πειραιώτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αμυντικές περιστροφές τους, ώστε να αποφύγουν τις αχρείαστες βοήθειες που θα αφήσουν παίκτες της Μακάμπι ελεύθερους να εκτελέσουν.

Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να επιτρέψει στη Μακάμπι να αποκτήσει αυτοπεποίθηση μέσα από διαδοχικά εύστοχα σουτ. Εάν οι Ισραηλινοί βρουν ρυθμό από τα 6,75 μέτρα, δυσκολεύουν κάθε αντίπαλο τους.

Η πίεση στην μπάλα και η αξιοποίηση των λαθών

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός είναι η διαχείριση της μπάλας από την αντίπαλη περιφέρεια. Η Μακάμπι υποπίπτει σε 13.8 λάθη ανά αγώνα, έναντι 12.7 του Ολυμπιακού. Η συγκεκριμένη διαφορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάσει κανείς τον ρόλο του Κλαρκ και του Μαντάρ στη δημιουργία. Οι Πειραιώτες πρέπει να πιέσουν τους βασικούς χειριστές, να περιορίσουν τις εύκολες πάσες προς τους ψηλούς και να αναγκάσουν τη Μακάμπι να απομακρυνθεί από τις επιθετικές συνεργασίες που θέλει να εκτελέσει. Τα λάθη μπορούν να μετατραπούν σε εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και να δώσουν στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να επιβάλει τον δικό του ρυθμό.

Στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια αναμέτρηση στην οποία καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του μέσα από συγκεκριμένες αγωνιστικές αρχές.

Πρώτος στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός του Μαντάρ και του Κλαρκ, ώστε η Μακάμπι να χάσει ένα σημαντικό μέρος της δημιουργίας της. Δεύτερος, ο έλεγχος των ριμπάουντ, με στόχο να μην επιτρέψει δεύτερες επιθέσεις στους Ισραηλινούς. Τρίτος, η αποτελεσματική περιφερειακή άμυνα, ώστε να μην αποκτήσει αυτοπεποίθηση ο Κόλσον και οι υπόλοιποι σουτέρ της ισραηλινής ομάδας.

Στην επίθεση, η αξιοποίηση του Βεζένκοβ, η παρουσία του Μιλουτίνοφ και η εκμετάλλευση της καλύτερης αποτελεσματικότητας στα δίποντα μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά όπλα των Πειραιωτών. Η Μακάμπι έχει ταλέντο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει την απαραίτητη αμυντική συνέπεια για να θεωρηθεί απειλή για τον Ολυμπιακό σε επίπεδο συνολικής αγωνιστικής εικόνας.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πρέπει να ελέγξουν τη ρακέτα, να πιέσουν στην περιφέρεια τον αντίπαλο και να εκμεταλλευτούν τα λάθη της Μακάμπι, ώστε να κάνουν το πιο σημαντικό βήμα για να φύγουν νικητές από το παρκέ.

