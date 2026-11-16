Διαβάστε όλα όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς και για την ήττα από τον Άρη.

Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), μίλησε για τα στοιχεία του παιχνιδιού που πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Μάλιστα ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε και στην ήττα από τον Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Σίγουρα το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταπεξήλθαμε στις ανάγκες του αγώνα, ούτε ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης στο παρκέ. Ήταν άσχημος ο τρόπος που ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις και α κοιτάξεις μπροστά γιατί η σεζόν προχωράει, το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να χαλάμε παραπάνω ουσία.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Οπότε μια νέα πρόκληση είναι μπροστά μας και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι για να επανέλθουμε στις νίκες.

Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα κομμάτι κόσμου στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, για να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι ο κόσμος εδώ θα μας στηρίξει. Και ανυπομονούμε να βρεθούμε στο γήπεδο για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη.

Το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά, δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα μια κακή ομάδα. Στην EuroLeague αν υποτιμήσεις κάποιο παιχνίδι ή κάποιον αντίπαλο, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά, κάτι που δεν το θέλουμε. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα και σωματικά και πνευματικά, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο.

Το κομμάτι της συγκέντρωσης στην άμυνά μας είναι βασικός στόχος για εμάς. Δεν το είχαμε σε καλό επίπεδο χθες. Όπως και η επιθετική μας λειτουργία πρέπει να είναι καλύτερη. Γενικά να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στις ανάγκες του παιχνιδιού».