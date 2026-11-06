Μπαρτζώκας: «Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena και γνώρισε την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague και δεύτερη εκτός έδρας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη flash interview ανέφερε ότι η ομάδα του ήταν «φτωχή» στην επίθεση και έπαιξε μπάσκετ... ηρωισμού.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα. Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».
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