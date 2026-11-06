Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στη flash interview μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα με 62-57.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena και γνώρισε την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague και δεύτερη εκτός έδρας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη flash interview ανέφερε ότι η ομάδα του ήταν «φτωχή» στην επίθεση και έπαιξε μπάσκετ... ηρωισμού.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα. Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».