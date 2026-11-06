Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Λούκα Μπάνκι αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο.

Όπως φαίνεται δεν θα μείνει για πολύ καιρό «άδειος» ο πάγκος της Αρμάνι Μιλάνο μετά το «διαζύγιο» με τον Πέπε Ποέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, εκείνος που ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας δεν είναι άλλος από τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι. Ο πάλαι ποτέ τεχνικός (και) της ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19, είχε υπάρξει προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο τη διετία 2013-2015.

Έκτοτε είχε καθίσει κατά σειρά στους πάγκους της Τορίνο, της Μπάμπεργκ, της ΑΕΚ, της Λοκομοτίβ Κουμπάν, της εθνικής Λετονίας, της Πέζαρο, της Στρασμπούρ, της Βίρτους Μπολόνια και της Αναντολού Εφές έως και το τέλος της σεζόν 2024-25.