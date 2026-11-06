Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Τζουζέπε Ποέτα, με τον Ιταλό προπονητή να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ιταλικής ομάδας.

Μετά και την νέα ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από την Βαλένθια εντός έδρας, η διοίκηση της ιταλικής ομάδας αποφάσισε να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Ποέτα.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Αρμάνι Μιλάνο, στον πάγκο θα καθίσει προσωρινά ως υπηρεσιακός προπονητής, ο Μάρκο Ραμοντίνο.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο

«Η Ολίμπια Μιλάνο ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Πέπε Ποέτα

Η Ολίμπια Μιλάνο ανακοινώνει την απαλλαγή του Πέπε Ποέτα από τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ομάδας. Η Ολίμπια και η ιδιοκτησία της επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον Πέπε για την αφοσίωση, την προσήλωση και τον ενθουσιασμό με τον οποίο επιτέλεσε το έργο του, αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής, ρόλο στον οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Σούπερ Καπ. Εκφράζουμε στον Πέπε τις θερμότερες ευχές μας για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον.

Η τεχνική ηγεσία της ομάδας ανατίθεται υπηρεσιακά στον κόουτς Μάρκο Ραμοντίνο, ο οποίος θα την καθοδηγήσει στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής.»