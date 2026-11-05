Ερυθρός Αστέρας: Δεν παίζει ο Μότλεϊ κόντρα στον Ολυμπιακό
Πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό (06/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), καθώς δεν θα παίξει ο Τζόναθαν Μότλεϊ.
Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η σέρβικη «meridiansport» ο Αμερικανός σέντερ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα και θα μείνει εκτός για την αναμέτρηση κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης.
Ο Ίμπον Ναβάρο προτίμησε να συμπεριλάβει μαζί του στην αποστολή τους Κολόκο και Ιζούντου, αφήνοντας στο Βελιγράδι τον πρώην παίκτη της Χάποελ, προκειμένου να είναι έτοιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις των Σέρβων.
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