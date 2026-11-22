Ο Ερυθρός Αστέρας συνέτριψε την Τσιμπόνα με 115-88, πανηγύρισε την έβδομη νίκη της σε οκτώ αγωνιστικές στην Αδριατική Λίγκα και παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στην Αδριατική Λίγκα, επικρατώντας με το εμφατικό 115-88 της Τσιμπόνα και διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία μετά την επικράτησή της απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την EuroLeague, έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Η Τσιμπόνα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, γνωρίζοντας την πέμπτη ήττα της στη διοργάνωση (3-5).

Ο Τσίμα Μονέκε με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, μαζί με τον Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, αποτέλεσαν τους βασικούς επιθετικούς πόλους του Ερυθρού Αστέρα. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Λόβρο Μαζάλιν ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 5 ασίστ.

Η συνέχεια βρίσκει τους Σέρβους να επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καθώς την Κυριακή (24/11, 20:00) υποδέχονται τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Crvena zvezda Meridianbet # Player Min Pts FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% DREB OREB REB Ass St To Blck (Fv/Ag) Foul (Cm/Rv) Paint 2ndCh FstBr +/- Val 0 Motley Harvey J. 28:21 21 69.2% 8/12 66.7% 1/1 100% 2/3 66.7% 11 3 14 1 1 0 2 / 0 2 / 4 16 2 0 18 36 3 Weiler Babb N. * 17:25 2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 4 0 4 0 / 0 2 / 1 2 0 0 12 2 6 Butler J. * 22:00 11 50% 4/6 66.7% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 4 1 2 0 / 0 2 / 5 8 0 2 12 12 7 Davidovac D. 11:51 0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 / 0 1 / 0 0 0 0 0 2 13 Dobrić O. 19:50 19 85.7% 3/3 100% 3/4 75% 4/4 100% 0 0 0 1 5 0 0 / 0 1 / 2 6 0 9 11 25 15 Izundu E. * 01:49 0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1 / 0 0 0 0 4 -1 23 Đurišić N. 15:04 7 40% 2/2 100% 0/3 0% 3/3 100% 1 0 1 4 0 5 0 / 0 3 / 4 4 0 2 16 5 24 Baldwin Jr P. 10:53 4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 3 3 0 0 / 0 5 / 0 4 0 0 14 5 25 Medarević V. 18:29 4 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 0 / 0 1 / 0 4 2 0 6 6 33 Nwora J. 14:47 12 50% 4/8 50% 1/2 50% 1/1 100% 1 1 2 2 1 0 1 / 0 0 / 1 8 2 0 21 14 44 Kramer D. * 21:03 11 57.1% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 3 1 1 0 / 0 3 / 0 2 3 5 14 8 95 Moneke C. * 18:30 24 70% 4/6 66.7% 3/4 75% 7/8 87.5% 5 0 5 2 3 1 0 / 1 4 / 5 8 0 3 7 29