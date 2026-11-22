Ερυθρός Αστέρας - Τσιμπόνα 115-88: Την παρέσυρε και συνεχίζει στην κορυφή
Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στην Αδριατική Λίγκα, επικρατώντας με το εμφατικό 115-88 της Τσιμπόνα και διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1.
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία μετά την επικράτησή της απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την EuroLeague, έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Η Τσιμπόνα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, γνωρίζοντας την πέμπτη ήττα της στη διοργάνωση (3-5).
Ο Τσίμα Μονέκε με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, μαζί με τον Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, αποτέλεσαν τους βασικούς επιθετικούς πόλους του Ερυθρού Αστέρα. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Λόβρο Μαζάλιν ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 5 ασίστ.
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Η συνέχεια βρίσκει τους Σέρβους να επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καθώς την Κυριακή (24/11, 20:00) υποδέχονται τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.
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