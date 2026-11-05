Οι δηλώσεις του Νίκου Πλώτα στη media day του Ολυμπιακού ενόψει Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (06/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην όγδοη νίκη τους στη διοργάνωση και ο Νίκος Πλώτας στη media day εστίασε στην άμυνα που θα πρέπει να είναι άρτια στο αυριανό ματς και εκθείασε τον κόουτς Μπαρτζώκα για την ευκαιρία που του έδωσε, τονίζοντας πως θα είναι έτοιμος για ο,τιδήποτε του ζητηθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πλώτα:

«Τρία μας σε μια εβδομάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Το ότι προέρχομαι από τραυματισμό δεν έχει σημασία, ήμουν καλά προπονημένος. Πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για την ομάδα και αν δίνουμε ό,τι μπορούμε για το θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί από τον προπονητή μας, δεν είναι θέμα προσωπικό. Τα λόγια είναι περιττά για τον κόουτς Μπαρτζώκα, μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος για ό,τι μου ζητηθεί. Μου ζητά να ξεκινώ από την άμυνα και σε κάθε δευτερόλεπτο που θα είμαι στο παρκέ να είμαι συγκεντρωμένος».

Για το αυριανό ματς:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Εμείς πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας και να παίξουμε στο ίδιο στυλ με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, όπου δώσαμε μεγάλη έμφαση στην άμυνα. Νομίζω πως αυτό θα είναι το κλειδί για το αυριανό ματς».