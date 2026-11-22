Έντονη αντιπαράθεση έχει προκύψει μεταξύ της Ομοσπονδίας Μπάσκετ της Σερβίας και του Ίμπον Ναβάρο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Σέρβων παικτών του Ερυθρού Αστέρα για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ιμπόν Ναβάρο και την Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Τσιμπόνα για την ABA League.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για τη διαθεσιμότητα των Σέρβων παικτών εν όψει του «παραθύρου» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: «Και τι θέλετε να κάνω; Να αφήσω όλους τους Σέρβους παίκτες εκτός για να παίξουν απέναντι στη Λιθουανία; Μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε τους ίδιους τους παίκτες πώς σκέφτονται, αν και πότε θέλουν να αγωνιστούν. Δεν είναι εύκολο... Ποιος πληρώνει τους παίκτες; Προτεραιότητα έχει ο Ερυθρός Αστέρας και το παιχνίδι της Τρίτης. Μετά, ας αποφασίσει ο ομοσπονδιακός προπονητής ποιοι θα παίξουν και πόσο. Δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε μια ομάδα με βάση τις ανάγκες της εθνικής ομάδας».

Οι τοποθετήσεις του Ισπανού τεχνικού δεν έμειναν αναπάντητες. Λίγες ώρες αργότερα, η σερβική ομοσπονδία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία άσκησε σκληρή κριτική στον προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι το κράτος της Σερβίας χρηματοδοτεί σε σημαντικό βαθμό τόσο τους παίκτες όσο και τους προπονητές του συλλόγου. Παράλληλα, κάλεσε τον Ναβάρο να δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στη σημασία της εθνικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έχει ζητήσει να έχει στη διάθεσή του όλους τους Σέρβους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«Η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Ίμπον Ναβάρο.

Δεν είναι δική του αρμοδιότητα να αναφέρεται στο ποιος χρηματοδοτεί τους παίκτες. Από τη στιγμή, ωστόσο, που επέλεξε να ανοίξει αυτό το θέμα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το κράτος της Σερβίας χρηματοδοτεί σε σημαντικό βαθμό τόσο τους παίκτες όσο και τους προπονητές του Ερυθρού Αστέρα.

Η τοποθέτηση του Ναβάρο, πέρα από άστοχη και ακατάλληλη, είναι, για να μην χρησιμοποιήσουμε έναν ακόμη πιο βαρύ χαρακτηρισμό, προσβλητική.

Θα έπρεπε να επιδεικνύει μεγαλύτερη κατανόηση για τη σημασία της εθνικής ομάδας της Σερβίας και την ανάγκη να έχουν οι κορυφαίοι παίκτες τη δυνατότητα να αγωνίζονται με το εθνόσημο. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι διαθέτει 13 ξένους παίκτες στο ρόστερ του.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας δεν ζήτησε να έχει στη διάθεσή του όλους τους γηγενείς παίκτες, καθώς λαμβάνει υπόψη και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ερυθρού Αστέρα.

Παρακαλούμε τον κύριο Ναβάρο να μας απαλλάξει στο μέλλον από ανάλογες δηλώσεις, καθώς αυτό είναι προς όφελος ολόκληρου του σερβικού μπάσκετ. Ελπίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί».