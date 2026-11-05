Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ο Γκέιμπ Βίνσεντ απέρριψε πρόταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Δεν έφταναν οι αλλεπάλληλες ήττες στη Μακάμπι, έχει και τους παίκτες να την... απορρίπτουν! Σύμφωνα με την «Israel Hayom», οι εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης κινήθηκαν για την απόκτηση του Γκέιμπ Βίνσεντ, ωστόσο εκείνος απάντησε αρνητικά θέλοντας να συνεχίσει την προσπάθεια να βρει ομάδα στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Ο 30χρονος παίκτης έχει πλούσια εμπειρία από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αφού έχει αγωνιστεί σε Χοκς, Χιτ και Λέικερς. Μετράει περίπου 400 ματς στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στα οποία έχει κατά μ.ό 6,7 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σε 20,3 λεπτά κατά μέσο όρο. Η «ομάδα του λαού» φαίνεται πως είχε τσεκάρει και την περίπτωση του άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς, αλλά πιο επιδερμικά, καθώς ψάχνει κατά κόρον έναν περιφερειακό με οργανωτικές δεξιότητες πέρα από την έφεση στο σκοράρισμα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Μετά τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ και την κατάρρευση της συμφωνίας με τον Κίλιαν Χέιζ, η Hayom πληροφορήθηκε ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ προσέγγισε τον Αμερικανό γκαρντ Γκέιμπ Βίνσεντ, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA τα τελευταία έξι χρόνια. Ο Βίνσεντ (30 ετών, 1,88 μ.), ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν στην Ατλάντα, απέρριψε την πρόταση, καθώς επιθυμεί να παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και να διεκδικήσει τη θέση του».