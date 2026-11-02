Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πάει από ήττα σε ήττα αλλά ο Όντεντ Κάτας έχει την πλήρη στήριξη της «ομάδας του λαού».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δε... στρίβει με τίποτα και γνωρίζει διαδοχικές ήττες σε εγχώριο πρωτάθλημα και EuroLeague, αλλά ο ισραηλινός σύλλογος δείχνει να έχει ατέρμονη εμπιστοσύνη στον κόουτς Κάτας, όπως επιβεβαίωσε με «σάρκα και οστά» ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Κλαούντιο Κολντεμπέλα.

Η εξάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης ηττήθηκε γι' ακόμα ένα ματς, αυτή τη φορά στο ντέρμπι του Τελ Αβίβ από τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη με 105-87, με την αγωνιστική της εικόνα να πηγαίνει από το κακό, στο χειρότερο.

Ωστόσο, ο Κολντεμπέλα απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο απομάκρυνσης του έμπειρου τεχνικού, σε σχετικές του δηλώσεις, μετά τον αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κολντεμπέλα:

«Δεν έχω πολλές ευκαιρίες να μιλήσω σε όλους, αλλά αυτή είναι η στιγμή που θα ακουστεί η φωνή μου. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Πρέπει να το λύσουμε αυτό και να μείνουμε ενωμένοι. Ο Όντεντ Κάτας δεν πρόκειται να απολυθεί. Ο Όντεντ είναι ο προπονητής μας και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς στις δύσκολες στιγμές νιώθω την ανάγκη να είμαι πιο κοντά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό μου. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που πρέπει να ενισχυθούν, και δουλειά μου είναι να τον βοηθήσω. Ο Όντεντ δουλεύει σκληρά· τον βλέπω να προσπαθεί διαρκώς να βελτιωθεί και να βρίσκεται κοντά στους παίκτες. Δεν είμαι άνθρωπος των υποσχέσεων, αλλά είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα εδώ. Στην Ευρωλίγκα, όταν έρχεται μια δύσκολη στιγμή, το πληρώνεις. Μετά το ματς με τη Βαλένθια, όλοι λέγατε τι ομάδα είναι η Μακάμπι, αλλά τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα στο μπάσκετ αφορά τους πάντες, όχι μόνο τους φιλάθλους».

Για την συνέχεια της Μακάμπι σε όλες τις διοργανώσεις:

«Βρισκόμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε ήδη στον Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα είναι επιβαρυμένο και υπάρχει πίεση από παντού. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη σοβαρότητα της στιγμής· φυσικά και έχω επίγνωση της κατάστασης. Δεν θα έλεγα ότι νιώθω άγχος, αλλά χάσαμε ένα ντέρμπι και έχουμε άλλα δύο μπροστά μας. Δεν έχουμε περιθώρια για λάθη. Αυτή τη στιγμή, τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο προπονητικό επιτελείο, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην προσπαθεί να ωθήσει την ομάδα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νιώθουμε άσχημα όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν, διότι υπάρχει εδώ μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες. Αυτό που συνέβη σήμερα δεν μας αρμόζει. Πρέπει να μείνουμε ανεπηρέαστοι από τον θόρυβο – και υπάρχει πολύς θόρυβος. Προσπαθούμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Οι προπονητές εδώ δουλεύουν πολύ σκληρά. Είναι απογοητευτικό, γιατί βλέπω τη δουλειά που κάνουν στο παρασκήνιο, ενώ τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο σκληρά δουλεύει αυτή η ομάδα».

Για το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης:

«Το να αποκτηθεί ένας παίκτης δεν είναι ζήτημα προϋπολογισμού – νιώθω άβολα να μιλάω γι' αυτό. Γνωρίζετε τους ιδιοκτήτες καλύτερα από εμένα· με βάση όλα όσα έχουν προσφέρει στη Μακάμπι, ποτέ δεν μου έδωσαν την αίσθηση ότι δεν θα με βοηθούσαν να πετύχω τους στόχους μου. Πέρυσι, για παράδειγμα, φέραμε παίκτες. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ζήτησα από τα μέλη της διοίκησης να εξασφαλίσουν κονδύλια για την απόκτηση ενός παίκτη τον Ιανουάριο και πήρα το "πράσινο φως».