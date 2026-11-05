Η 10η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό αλλά οι προπονητές των ομάδων έχουν αρκετούς «πονοκεφάλους». Οι απόντες της ημέρας.

Μετά το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης (115-112, παρ.), που άνοιξε την αυλαία της 10η αγωνιστικής στη EuroLeague, το «μενού» της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, στις οποίες όμως θα υπάρχουν και απουσίες σημαντικών παικτών από το έμψυχο δυναμικό των ομάδων.

Στο Αναντολού Εφές - Παρί, εκτός για τους γηπεδούχους θα είναι οι Κορντινιέ και Μάικ Τζέιμς. Αμφίβολοι παραμένουν οι Πι Τζέι Ντοζίερ, Ρουζγκάρ Φενεμέν, Καρούτασου και Ντέιβιντ Μουτάφ, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης αναμένεται να δώσει το «παρών». Για τους Παριζιάνους, εκτός θα είναι ο Νομπέλ Μπουνγκού-Κολό, αμφίβολοι οι Ντόλτον Χομς και Τζάρεντ Ρόντεν, ενώ αναμένεται να παίξει ο Τι Τζέι Γουόρεν.

Στην Πόλη επίσης, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπασκόνια . Για την ομάδα του «Σάρας», αμφίβολοι είναι οι Μπιτίμ, Τζουζάνγκ και Μαχμούτογλου, ενώ η συμμετοχή του νεοαποκτηθέντα Ντουάιτ Πάουελ, θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Για τους Βάσκους, εκτός θα είναι οι Κούρουκς, Σάντος και Σεντεκέρσκις, ενώ αμφίβολος είναι ο Σόουζα. Ο Ντουάρτε αναμένεται να αγωνιστεί.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα. Για τους Ισραηλινούς, εκτός θα είναι οι Σατοράνσκι, Μπλέιζερ, Ένις και Παλατίν. Αμφίβολοι είναι οι Τιμόρ και Γκινάτ, ενώ η συμμετοχή του Ταμίρ Μπλατ, θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Οι Καταλανοί θα στερηθούν τις υπηρεσίες των Γκίμπσον, Μακουντού και Νούνιεθ, ενώ ο Κονέ δύσκολα θα παίξει. Ο Μπαλτσερόφκσι -όπως όλα δείχνουν- θα παίξει κανονικά.

Στο Βιλερμπάν - Μπάγερν, αμφίβολοι για την ομάδα του Πάρκερ είναι οι Μπεγκαρίν, Κέιλ, Ντοσού-Γιοβό, Τζάκσον και Σανζ. Για τους Βαυαρούς, αμφίβολοι είναι οι Μπάλντουιν και Φίσερ, ενώ ο Μποσάμπ αναμένεται να αγωνιστεί.

Τέλος, στον αγώνα Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια, για τους Λομβαρδούς εκτός θα είναι ο Μπούκερ και αμφίβολοι οι Ακέλε, Μπολμάρο, Φλακαντόρι και Τονούτ. Για τους φιλοξενούμενους, εκτός θα είναι οι Γκέι και Μίροτιτς, ενώ αμφίβολοι παραμένει η συμμετοχή των Μαρί και Ρίβερς.