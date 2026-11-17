Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ναντίρ Ιφί άφησε... παγωτό και τη Μπαρτσελόνα, μέσα στο Palau Blaugrana, με το νικητήριο τρίποντο για το 86-89, σε ένα παιχνίδι που είχε 25 πόντους με 5-12 τρίποντα αλλα και 8 ασίστ.

Η Παρί πήρε την 5η διαδοχική της νίκη, ενώ η Μπαρτσελόνα μετά το μεγάλο διπλό επί του Παναθηναϊκού δε μπόρεσε να δώσει συνέχεια, παρά τους 17 πόντους του Μπαλτσερόφσκι.

Ο αγώνας:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρί να βγάζει περισσότερη ενέργεια, τη Μπαρτσελόνα να αντιδρά σταδιακά, πιέζει περισσότερο και στο επιθετικό ριμπάουντ, για το 20-24 της 1ης περιόδου. Με Ντοκοσί, Φαγέ και Ρόντεν οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +11 (25-36), η Μπαρτσελονα όμως με ένα 12-1 με Ουμούντε, Ρόμπινσον έκανε το 37-36 και στη συνέχεια του 42-36 με τον Ρομπινσον να είναι ασταμάτητος. Η Παρί βρήκε κάποιες απαντήσεις με Φαγέ, Ετιέν και Ιφί για το 46-43 του ημιχρόνου.

Με τρίποντα από Ρόμπινσον, Ουμούντε, η Μπαρτσελόνα πήγε στο 54-43 με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μπαλτσερόφσκι τελείωσε φάσεις, ο Ιφί πήγε να βρει ρυθμό, αλλά με τρίποντο του Μινάγια, η διαφορά έμεινε στα ίδια επίπεδα (64-54). Η Παρί έπαιξε σαφώς καλύτερη άμυνα, ο Ιφί έφτασε τους 15 και με τρίποντο του Μαοζίνια, μείωσε στον πόντο (69-68).

Η ώρα του Ιφί είχε φτάσει, βάζοντας την Παρί μπροστά (71-72) ενώ η Μπαρτσελόνα συνέχιζε χωρίς ρυθμό στη επίθεση (74-79). Οι γηπεδούχοι δεν έβαζαν τίποτα από μακριά, ακούμπησαν όμως τη μπάλα στον Μπαλτσερόφσκι (17π.) κι αυτός μαζί με τον Πάρα έκαναν το 81-79, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο σουτ για το 81-82, με τους Τζόνσον, Μινάγια να κάνουν το 84-86. Ο Νίμπο μετά από επιθετικό ριμπάουντ κάρφωσε για το 86-86 με τον Ιφί να βάζει το πλέον μεγάλο σουτ του αγώνα για το 86-89, με τον Μπριθουέλα να αστοχεί και την Παρί να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό!

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Στο τέλος είχε τον Ιφί να βάλει το μεγάλο σουτ και να της δώσει τη νίκη.

… Στο τέλος είχε τον Ιφί να βάλει το μεγάλο σουτ και να της δώσει τη νίκη. MVP O… Ναντίρ Ιφί με 25 πόντους, 5/12 τρίποντα, 8 ασίστ και φυσικά το τρίποντο της νίκης

Ιφί με 25 πόντους, 5/12 τρίποντα, 8 ασίστ και φυσικά το τρίποντο της νίκης ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Μουχάμεντ Φαγέ που είχε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και πολλές κερδισμένες μαχες.

Ο… Ο Μουχάμεντ Φαγέ που είχε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και πολλές κερδισμένες μαχες. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ … Ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, πάλεψε αλλά δεν έφτανε.

… Ο με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, πάλεψε αλλά δεν έφτανε. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ … Ο Ταιρίς Μάρτιν που έμεινε στους 7 πόντους με 2/11 σουτ, ελλείψει και του Παντερ...

… Ο Ταιρίς Μάρτιν που έμεινε στους 7 πόντους με 2/11 σουτ, ελλείψει και του Παντερ... ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Παρί είχε 14 στα... 43 τρίποντα, αλλά και 16 επιθετικά ριμπάουντ από τα 38 συνολικά

FC Barcelona

FC Barcelona 2FG 3FG FT REB BLK FOULS # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR +/- Προπονητής: Aleksander Sekulic 2 T. Martin 1/5 20.0% 1/6 16.7% 2/2 100% 1 3 4 2 3 4 0 1 3 1 0 3 S. Umude * 1/3 33.3% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 8 5 J. Robinson * 2/7 28.6% 3/8 37.5% 2/3 66.7% 2 1 3 7 1 4 0 0 1 8 18 8 D. Brizuela * 1/3 33.3% 2/8 25.0% 0/0 0% 1 5 6 8 0 3 0 0 4 3 10 10 A. Ubal 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 13 O. Nkamhoua 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 6 7 1 0 2 1 0 2 0 10 17 J. Nunez 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 O. Balcerowski 6/6 100% 0/0 0% 5/8 62.5% 4 2 6 3 0 0 1 0 1 6 29 24 J. Minaya 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 32 J. Nebo * 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 5 7 12 1 0 6 0 1 3 1 8 41 A. Kone 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 J. Parra * 4/5 80% 0/2 0% 3/5 60% 0 1 1 3 0 2 0 1 0 4 11 TEAM 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 TOTAL 20/36 55.6% 11/31 35.5% 13/21 61.9% 18 28 46 25 7 22 3 3 18 26 106

Paris Basketball