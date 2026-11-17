Η Παρί πήρε την 5η διαδοχική της νίκη, ενώ η Μπαρτσελόνα μετά το μεγάλο διπλό επί του Παναθηναϊκού δε μπόρεσε να δώσει συνέχεια, παρά τους 17 πόντους του Μπαλτσερόφσκι.
Ο αγώνας:
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρί να βγάζει περισσότερη ενέργεια, τη Μπαρτσελόνα να αντιδρά σταδιακά, πιέζει περισσότερο και στο επιθετικό ριμπάουντ, για το 20-24 της 1ης περιόδου. Με Ντοκοσί, Φαγέ και Ρόντεν οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +11 (25-36), η Μπαρτσελονα όμως με ένα 12-1 με Ουμούντε, Ρόμπινσον έκανε το 37-36 και στη συνέχεια του 42-36 με τον Ρομπινσον να είναι ασταμάτητος. Η Παρί βρήκε κάποιες απαντήσεις με Φαγέ, Ετιέν και Ιφί για το 46-43 του ημιχρόνου.
Με τρίποντα από Ρόμπινσον, Ουμούντε, η Μπαρτσελόνα πήγε στο 54-43 με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μπαλτσερόφσκι τελείωσε φάσεις, ο Ιφί πήγε να βρει ρυθμό, αλλά με τρίποντο του Μινάγια, η διαφορά έμεινε στα ίδια επίπεδα (64-54). Η Παρί έπαιξε σαφώς καλύτερη άμυνα, ο Ιφί έφτασε τους 15 και με τρίποντο του Μαοζίνια, μείωσε στον πόντο (69-68).
Η ώρα του Ιφί είχε φτάσει, βάζοντας την Παρί μπροστά (71-72) ενώ η Μπαρτσελόνα συνέχιζε χωρίς ρυθμό στη επίθεση (74-79). Οι γηπεδούχοι δεν έβαζαν τίποτα από μακριά, ακούμπησαν όμως τη μπάλα στον Μπαλτσερόφσκι (17π.) κι αυτός μαζί με τον Πάρα έκαναν το 81-79, με τον Ερέρα να βάζει μεγάλο σουτ για το 81-82, με τους Τζόνσον, Μινάγια να κάνουν το 84-86. Ο Νίμπο μετά από επιθετικό ριμπάουντ κάρφωσε για το 86-86 με τον Ιφί να βάζει το πλέον μεγάλο σουτ του αγώνα για το 86-89, με τον Μπριθουέλα να αστοχεί και την Παρί να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό!
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο τέλος είχε τον Ιφί να βάλει το μεγάλο σουτ και να της δώσει τη νίκη.
- MVP O… Ναντίρ Ιφί με 25 πόντους, 5/12 τρίποντα, 8 ασίστ και φυσικά το τρίποντο της νίκης
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Μουχάμεντ Φαγέ που είχε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και πολλές κερδισμένες μαχες.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, πάλεψε αλλά δεν έφτανε.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ταιρίς Μάρτιν που έμεινε στους 7 πόντους με 2/11 σουτ, ελλείψει και του Παντερ...
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Παρί είχε 14 στα... 43 τρίποντα, αλλά και 16 επιθετικά ριμπάουντ από τα 38 συνολικά
|FC Barcelona
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|C
|D
|PIR
|+/-
|Προπονητής: Aleksander Sekulic
|2
|T. Martin
|1/5
|20.0%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|3
|4
|0
|1
|3
|1
|0
|3
|S. Umude *
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|8
|5
|J. Robinson *
|2/7
|28.6%
|3/8
|37.5%
|2/3
|66.7%
|2
|1
|3
|7
|1
|4
|0
|0
|1
|8
|18
|8
|D. Brizuela *
|1/3
|33.3%
|2/8
|25.0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|8
|0
|3
|0
|0
|4
|3
|10
|10
|A. Ubal
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|13
|O. Nkamhoua
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|1
|0
|2
|1
|0
|2
|0
|10
|17
|J. Nunez
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|O. Balcerowski
|6/6
|100%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|4
|2
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|29
|24
|J. Minaya
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|7
|32
|J. Nebo *
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|7
|12
|1
|0
|6
|0
|1
|3
|1
|8
|41
|A. Kone
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|44
|J. Parra *
|4/5
|80%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0
|1
|1
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|4
|11
|TEAM
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|TOTAL
|20/36
|55.6%
|11/31
|35.5%
|13/21
|61.9%
|18
|28
|46
|25
|7
|22
|3
|3
|18
|26
|106
|Paris Basketball
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|C
|D
|PIR
|+/-
|Προπονητής: Maxime Lefevre
|1
|T. Warren *
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|2
|N. Hifi *
|2/8
|25%
|5/12
|41.7%
|6/7
|85.7%
|1
|2
|3
|8
|3
|2
|0
|1
|2
|9
|29
|3
|T. Tarpey *
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|5
|F. Ntilikina
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|3
|2
|-1
|7
|S. Herrera *
|1/1
|100%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|7
|8
|J. Rhoden
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|3
|1
|4
|0
|2
|4
|0
|0
|5
|0
|-1
|9
|T. Etienne
|2/4
|50%
|2/10
|20%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|-1
|13
|A. Dokossi
|5/6
|83.3%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3
|2
|5
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|2
|12
|15
|M. Faye *
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|0
|1
|3
|2
|0
|2
|1
|13
|20
|J. Morgan
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|24
|A. Johnson
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|5
|8
|1
|1
|3
|1
|1
|1
|0
|8
|45
|M. Pereira
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|TEAM
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|18/33
|54.5%
|14/43
|32.6%
|11/13
|84.6%
|16
|22
|38
|13
|13
|18
|3
|3
|26
|20
|83
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