Η Μπαρτσελόνα ήταν εξαιρετική κόντρα στην Ομπραντόιρο και πήρε τη νίκη με 108-83.

Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Σέκουλιτς, μετά το διπλό στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού, φιλοξένησε την Ομπραντόιρο για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και επικράτησε άνετα με 108-83.

Τρομερή εμφάνιση από τον Ταϊρίζ Μάρτιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Ντάριο Μπριθουέλα, με τον Ισπανό να έχει 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Αυτή ήταν η ένατη διαδοχική νίκη της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, η οποία δείχνει πως έχει βρει τον καλό της εαυτό.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-40, 73-62, 108-83

BARÇA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) DUNK PF (C/D) +/- VAL (PIR) 2 T. Martin 22:23 22 4/6 (67%) 4/8 (50%) 2/2 (100%) 0 4 4 4 1 2 0/0 0 4/2 +4 23 3 S. Umude 21:07 11 2/2 (100%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 0 3 3 1 3 2 1/0 1 2/2 +5 14 5 J. Robinson 15:04 7 1/1 (100%) 1/5 (20%) 2/4 (50%) 0 2 2 6 1 0 0/0 0 5/6 0 9 8 D. Brizuela 19:21 17 4/6 (67%) 2/3 (67%) 3/5 (60%) 1 2 3 4 2 0 0/1 0 2/4 +21 18 10 A. Ubal 21:14 9 3/4 (75%) 0/1 (0%) 3/6 (50%) 1 5 6 2 3 1 1/0 0 1/7 +24 17 13 O. Nkamhoua 15:41 7 2/3 (67%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 2 2 1 0 0 0/0 0 2/2 0 -17 17 J. Núñez 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 22 O. Balcerowski 18:32 7 3/5 (60%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0 3 3 2 1 0 1/0 1 2/1 +22 8 24 J. Minaya 20:29 6 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 4 4 0 0 0 0/0 0 0/0 +22 10 32 J. Nebo 16:55 9 3/3 (100%) 0/0 (0%) 3/4 (75%) 2 1 3 0 0 0 0/0 1 1/3 -3 13 41 A. Kone 03:04 2 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1/1 +2 2 44 J. Parra 26:10 11 0/1 (0%) 3/6 (50%) 2/2 (100%) 0 2 2 3 1 1 1/0 0 1/2 +29 14 - Team - 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 0 2 1 0/0 0 1/0 0 2 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) 200:00 108 22/31 (71%) 14/28 (50%) 22/31 (71%) 5 31 36 23 14 7 4/1 5 22/28 - 137