Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»

Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»

Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μπαρτσελόνα ήταν εξαιρετική κόντρα στην Ομπραντόιρο και πήρε τη νίκη με 108-83.

Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Σέκουλιτς, μετά το διπλό στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού, φιλοξένησε την Ομπραντόιρο για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και επικράτησε άνετα με 108-83.

Τρομερή εμφάνιση από τον Ταϊρίζ Μάρτιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Ντάριο Μπριθουέλα, με τον Ισπανό να έχει 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Αυτή ήταν η ένατη διαδοχική νίκη της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, η οποία δείχνει πως έχει βρει τον καλό της εαυτό.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-40, 73-62, 108-83

BARÇA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
2T. Martin22:23224/6 (67%)4/8 (50%)2/2 (100%)0444120/004/2+423
3S. Umude21:07112/2 (100%)1/2 (50%)4/4 (100%)0331321/012/2+514
5J. Robinson15:0471/1 (100%)1/5 (20%)2/4 (50%)0226100/005/609
8D. Brizuela19:21174/6 (67%)2/3 (67%)3/5 (60%)1234200/102/4+2118
10A. Ubal21:1493/4 (75%)0/1 (0%)3/6 (50%)1562311/001/7+2417
13O. Nkamhoua15:4172/3 (67%)1/1 (100%)0/0 (0%)0221000/002/20-17
17J. Núñez00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
22O. Balcerowski18:3273/5 (60%)0/0 (0%)1/2 (50%)0332101/012/1+228
24J. Minaya20:2960/0 (0%)2/2 (100%)0/0 (0%)0440000/000/0+2210
32J. Nebo16:5593/3 (100%)0/0 (0%)3/4 (75%)2130000/011/3-313
41A. Kone03:0420/0 (0%)0/0 (0%)2/2 (100%)0000000/001/1+22
44J. Parra26:10110/1 (0%)3/6 (50%)2/2 (100%)0223111/001/2+2914
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1340210/001/002
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:0010822/31 (71%)14/28 (50%)22/31 (71%)53136231474/1522/28-137
MONBUS OBRADOIRO - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
0B. Childress20:10153/7 (43%)3/8 (38%)0/0 (0%)3143100/003/2-2211
1E. Abogidi22:5862/4 (50%)0/4 (0%)2/2 (100%)0330110/122/1-181
3C. Agada16:56121/4 (25%)2/3 (67%)4/4 (100%)3035220/003/2-415
7F. Dos Anjos19:15125/6 (83%)0/0 (0%)2/4 (50%)2350101/032/4-1116
8L. Meindl27:23153/5 (60%)2/7 (29%)3/3 (100%)5492300/104/3-1714
12J. Soriano18:4684/7 (57%)0/0 (0%)0/0 (0%)1231100/115/1-113
23Y. Barrueta12:3700/3 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)3140000/000/1-8-2
24D. Brito04:5700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/001/0-2-1
25S. Quintela06:5640/1 (0%)0/0 (0%)4/4 (100%)0000110/003/3+13
28A. Barcello31:0171/6 (17%)1/7 (14%)2/2 (100%)2132110/101/3-232
44A. Faure01:5900/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/001/0-3-1
57A. Galán17:0241/1 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)1012200/003/1-72
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)2350110/000/005
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:008320/44 (45%)8/31 (26%)19/24 (79%)221840151461/4628/21-68
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα