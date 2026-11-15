Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»
Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Σέκουλιτς, μετά το διπλό στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού, φιλοξένησε την Ομπραντόιρο για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και επικράτησε άνετα με 108-83.
Τρομερή εμφάνιση από τον Ταϊρίζ Μάρτιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Ντάριο Μπριθουέλα, με τον Ισπανό να έχει 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.
Αυτή ήταν η ένατη διαδοχική νίκη της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, η οποία δείχνει πως έχει βρει τον καλό της εαυτό.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-40, 73-62, 108-83
|BARÇA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|DUNK
|PF (C/D)
|+/-
|VAL (PIR)
|2
|T. Martin
|22:23
|22
|4/6 (67%)
|4/8 (50%)
|2/2 (100%)
|0
|4
|4
|4
|1
|2
|0/0
|0
|4/2
|+4
|23
|3
|S. Umude
|21:07
|11
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|4/4 (100%)
|0
|3
|3
|1
|3
|2
|1/0
|1
|2/2
|+5
|14
|5
|J. Robinson
|15:04
|7
|1/1 (100%)
|1/5 (20%)
|2/4 (50%)
|0
|2
|2
|6
|1
|0
|0/0
|0
|5/6
|0
|9
|8
|D. Brizuela
|19:21
|17
|4/6 (67%)
|2/3 (67%)
|3/5 (60%)
|1
|2
|3
|4
|2
|0
|0/1
|0
|2/4
|+21
|18
|10
|A. Ubal
|21:14
|9
|3/4 (75%)
|0/1 (0%)
|3/6 (50%)
|1
|5
|6
|2
|3
|1
|1/0
|0
|1/7
|+24
|17
|13
|O. Nkamhoua
|15:41
|7
|2/3 (67%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0/0
|0
|2/2
|0
|-17
|17
|J. Núñez
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|0/0
|0
|0
|22
|O. Balcerowski
|18:32
|7
|3/5 (60%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1/0
|1
|2/1
|+22
|8
|24
|J. Minaya
|20:29
|6
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0/0
|0
|0/0
|+22
|10
|32
|J. Nebo
|16:55
|9
|3/3 (100%)
|0/0 (0%)
|3/4 (75%)
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0/0
|1
|1/3
|-3
|13
|41
|A. Kone
|03:04
|2
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|1/1
|+2
|2
|44
|J. Parra
|26:10
|11
|0/1 (0%)
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|3
|1
|1
|1/0
|0
|1/2
|+29
|14
|-
|Team
|-
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0/0
|0
|1/0
|0
|2
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)
|200:00
|108
|22/31 (71%)
|14/28 (50%)
|22/31 (71%)
|5
|31
|36
|23
|14
|7
|4/1
|5
|22/28
|-
|137
|MONBUS OBRADOIRO - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|DUNK
|PF (C/D)
|+/-
|VAL (PIR)
|0
|B. Childress
|20:10
|15
|3/7 (43%)
|3/8 (38%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|3
|1
|0
|0/0
|0
|3/2
|-22
|11
|1
|E. Abogidi
|22:58
|6
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0/1
|2
|2/1
|-18
|1
|3
|C. Agada
|16:56
|12
|1/4 (25%)
|2/3 (67%)
|4/4 (100%)
|3
|0
|3
|5
|2
|2
|0/0
|0
|3/2
|-4
|15
|7
|F. Dos Anjos
|19:15
|12
|5/6 (83%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50%)
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|1/0
|3
|2/4
|-11
|16
|8
|L. Meindl
|27:23
|15
|3/5 (60%)
|2/7 (29%)
|3/3 (100%)
|5
|4
|9
|2
|3
|0
|0/1
|0
|4/3
|-17
|14
|12
|J. Soriano
|18:46
|8
|4/7 (57%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0/1
|1
|5/1
|-11
|3
|23
|Y. Barrueta
|12:37
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0/0
|0
|0/1
|-8
|-2
|24
|D. Brito
|04:57
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|1/0
|-2
|-1
|25
|S. Quintela
|06:56
|4
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|4/4 (100%)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0/0
|0
|3/3
|+1
|3
|28
|A. Barcello
|31:01
|7
|1/6 (17%)
|1/7 (14%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|0/1
|0
|1/3
|-23
|2
|44
|A. Faure
|01:59
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|1/0
|-3
|-1
|57
|A. Galán
|17:02
|4
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|0/0
|0
|3/1
|-7
|2
|-
|Team
|-
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|3
|5
|0
|1
|1
|0/0
|0
|0/0
|0
|5
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)
|200:00
|83
|20/44 (45%)
|8/31 (26%)
|19/24 (79%)
|22
|18
|40
|15
|14
|6
|1/4
|6
|28/21
|-
|68
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