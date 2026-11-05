Σε μια απίθανη ματσάρα και μ' έναν Κέντρικ Ναν (33π.) από... άλλον πλανήτη, ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος από τη Μαδρίτη κερδίζοντας στην παράταση τη Ρεάλ με 112-115! Τρομερό παιχνίδι και από τον Ματίας Λεσόρ (20π., 9ριμπ., 5ασ., 2κλ., 2λ.)

Απίθανο παιχνίδι, απίθανος Κέντρικ Ναν και μια νίκη από «ατσάλι» για τον Παναθηναϊκό που έβγαλε χαρακτήρα και έφτασε στο 8-2 ρεκόρ μετά από 10 ματς στην Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ θυμήθηκε τον vintage... Ναν και πατώντας το πόδι στο γκάζι από το 4ο δεκάλεπτο και μετά, πήρε από το χέρι τους «πράσινους» και τους οδήγησε σε μια σημαντική νίκη, τόσο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όσο και όσον αφορά το ψυχολογικό μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από Εφές και Άρη.

Στα 23:42 που αγωνίστηκε είχε 33 πόντους με 8/8 δίποντα (!) 3/5 τρίποντα, 8/8 βολές, και συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο PIR, την ώρα που ο Ματίας Λεσόρ έκανε για μια ακόμη φορά αισθητή την παρουσία του, ειδικά στην παράταση όπου έβαλε και το κερασάκι στην «πράσινη» τούρτα της νίκης με 20 πόντους (8/10 δίποντα, 4/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Κάπως έτσι κατάφερε το «τριφύλλι» να αφήσει με το παράπονο τους Αντρές Φελίζ (27π., 6ασ.) και Αλμπέρτο Αμπάλδε (23π., 5ασ.) οι οποίοι είχαν καλύψει και με το παραπάνω τα «κενά» των Καμπάτσο και Μαλεντόν.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ συγκεντρωμένος μπήκε στο παρκέ της «Movistar Arena» ο Παναθηναϊκός και πήρε αυτοπεποίθηση από την ευστοχία του μέσα αλλά και... έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων. Το καλό ξεκίνημα από Φρανσίσκο, Μήτογλου έδωσε αέρα στους «πράσινους» οι οποίοι και προηγήθηκαν με 12-20 στο 8' και έδειχναν να ελέγχουν το παιχνίδι έως και το τέλος του δεκαλέπτου (18-24). Στην πρώτη περίοδο ήταν... αλάνθαστοι (5 ασίστ για κανένα λάθος) ενώ είχαν παράλληλα 6/6 δίποντα και 4/12 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα η Ρεάλ μπορεί να είχε ίδιο ποσοστό στα δίποντα (6/6) αλλά μόλις 1/8 τρίποντα.

Η είσοδος του Κώστα Σλούκα (8π.) βελτίωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση στις τάξεις της ελληνικής ομάδας, ο Λεσόρ έμοιαζε ανίκητος (9π., 3ασ., 1ρ.) και η διαφορά εκτοξεύθηκε δύο φορές και στο +15 (23-38 στο 14' και 28-43 στο 15'). Λίγο-πολύ ο Παναθηναϊκός είχε παίξει το... απόλυτο μπάσκετ σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά στη συνέχεια σαν να έριξε μια κλωτσιά και να έχυσε την καρδάρα με το γάλα.

Ειδικά μετά την έξοδο του αρχηγού της ομάδας και την επιστροφή του Φρανσίσκο στο παρκέ, ο οποίος είχε χάσει την συγκέντρωσή του και τον ρυθμό που είχε αποκτήσει. Αποτέλεσμα; Το ένα λάθος (του) να διαδέχεται το άλλο (τόσο σε επιλογές όσο και σε εκτέλεση) και κάπως έτσι η Ρεάλ φρόντισε να τρέξει επιμέρους 20-8 (!) και να μειώσει σε απόσταση μίας κατοχής (48-51) έως και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Captain IS FEELING IIIT! 🫡🔥 @kos_slou https://t.co/8p9nQHLkgw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026

Στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός είχε 12/13 δίποντα (σ.σ. και το ένα χαμένο από τάπα του Τζόουνς στον Μπάντιο) και 8/19 τρίποντα, αλλά υπέπεσε στην 2η περίοδο σε επτά λάθη και έδωσε το δικαίωμα στην Ρεάλ (Φελίζ 10π., 4ασ.) να επιστρέψει στο ματς. Οι γηπεδούχοι ήταν από τη πλευρά του πολύ εύστοχοι στο δίποντο (με 15/18) βρίσκοντας εύκολα τον δρόμο για το «πράσινο» καλάθι ενώ είχαν μετρήσει επίσης 3/12 τρίποντα, 9/11 βολές, 9-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 7 λάθη με 5 κλεψίματα. Ενώ οι «πράσινοι» είχαν επίσης στο ίδιο διάστημα 8/19 τρίποντα, 3/5 βολές, 9-5 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 7 λάθη και 4 κλεψίματα.

Ο Παναθηναϊκός επανέφερε την διαφορά στους οκτώ πόντους (55-63 στο 24') αλλά έκτοτε επήλθε επιθετικό μπλακ άουτ και η Ρεάλ έτρεξε σερί 8-0 για την ισοπαλία στο ματς (63-63 στο 27') το οποίο έγινε επιμέρους 11-2 για το πρώτο της προσπέρασμα στο σκορ (66-65 στο 28'). Παρόλα αυτά η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν... πανικοβλήθηκε, αντέδρασε και με δικό της 7-0 προηγήθηκε εκ νέου με 66-72 στο 29'.

Και πάλι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την διαφορά, δέχθηκε δύο τρίποντα από τους Τζόουνς και Αμπάλδε (με την εκπνοή της περιόδου) και το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο 73-74. Έως και το 30' το «τριφύλλι» (Φρανσίσκο 14π., Λεσόρ 11π.) είχε γράψει στην στατιστική του 15/18 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 5/7 βολές, 12-10ριμπαόυντ, 16 ασίστ για 12 λάθη με 5 κλεψίματα, ενώ η Ρεάλ αντίστοιχα 20/26 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 15/19 βολές, 12-6 ριμπάουντ, 15 τελικές πάσες για 10 λάθη και 7 λάθη.

To +6 επέστρεψε για τον Παναθηναϊκό (76-82 στο 32') αλλά οι Αμπάλδε και Φελίζ κρατούσαν τους Μαδριλένους στο παιχνίδι και με σερί 6-0 έφεραν εκ νέου το ματς στα ίσια (82-82) ενώ προηγήθηκαν για πρώτη φορά και με +3 πόντους (84-87 στο 35') αλλά ο τρομερός Κέντρικ Ναν το... πήρε προσωπικά και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε σερί 7-0 για το +4 της ομάδας του (87-91). O Αμερικανός συνέχισε έως και το +7 (90-97) στο 38' αλλά και πάλι οι «πράσινοι» έδειξαν αδράνεια, δέχθηκαν φθηνά καλάθια και το ματς πήγε στην ισοπαλία (99-99) με τον Ναν να γράφει το 99-101 με 2/2 βολές στα 7.4'' πριν από το τέλος. Στην τελευταία κατοχή ο Φελίζ με ντράιβ πρόλαβε τον χρόνο, εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια του Ερνανγκόμεθ και έστειλε το ματς στην παράταση (101-101).

Στο έξτρα πεντάλεπτο ανέλαβε δράση ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος κράτησε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και έβαλε το κερασάκι στη μεγάλη νίκη με το εντυπωσιακό 112-115!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… μπορεί να μην είχε την γνωστή του άμυνα αλλά «απάντησε» με το ίδιο όπλο της Ρεάλ και έχοντας τον Κέντρικ Ναν... σεληνιασμένο!

μπορεί να μην είχε την γνωστή του άμυνα αλλά «απάντησε» με το ίδιο όπλο της Ρεάλ και έχοντας τον Κέντρικ Ναν... σεληνιασμένο! MVP O… Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε 33 πόντους με 8/8 δίποντα 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές.

Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε 33 πόντους με 8/8 δίποντα 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ματίας Λεσόρ ο οποίος είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασιστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ματίας Λεσόρ ο οποίος είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασιστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… Αντρές Φελίζ (27π., 6ασ.) και Αλμπέρτο Αμπάλδε (23π., 5ασ.) ήταν εξαιρετικοί.

Αντρές Φελίζ (27π., 6ασ.) και Αλμπέρτο Αμπάλδε (23π., 5ασ.) ήταν εξαιρετικοί. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Λουβαβού-Καμπαρό ο οποίος είχε μόλις 1/7 σουτ και ήταν παντελώς εκτός κλίματος αγώνα.

ο Λουβαβού-Καμπαρό ο οποίος είχε μόλις 1/7 σουτ και ήταν παντελώς εκτός κλίματος αγώνα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… η ευστοχία του Παναθηναϊκού σε δίποντα (25/29) και τρίποντα (16/38).

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 73-74, 101-101 (κ.δ.), 112-115 (παρ.)

REAL MADRID (Coach: Pedro Martinez) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 24 A. FELIZ * 33:54 27 7/12 2/4 7/7 56.3% 0 2 2 6 3 1 0 3 6 +20 29 6 A. ABALDE * 25:43 23 4/6 4/7 3/5 61.5% 0 2 2 5 4 2 0 2 4 +11 23 22 W. TAVARES * 22:28 13 6/8 0/0 1/1 75.0% 1 5 6 1 2 0 0 4 2 +9 16 3 T. LUWAWU-CABARROT * 20:33 4 1/3 0/4 2/3 14.3% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 +11 2 4 J. PRADILLA * 18:17 2 1/1 0/1 0/0 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 +3 3 BENCH 30 D. JONES 20:04 15 4/4 2/2 1/2 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 4 2 +13 16 23 S. LLULL 19:53 8 1/2 1/2 3/3 75.0% 0 1 1 2 0 0 0 2 3 +2 11 9 G. PROCIDA 24:27 8 1/1 1/6 3/4 28.6% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 +9 9 2 M. SHULGA 03:25 6 0/0 2/2 0/0 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 +-1 7 8 C. OKEKE 26:43 4 2/2 0/3 0/0 40.0% 3 2 5 1 0 2 2 2 0 +8 8 33 O. SARR 02:28 2 0/0 0/1 2/2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 +1 2 1 N. SMITH JR 07:05 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 1 1 0 0 2 0 +-2 -2 TEAM TOTALS 112 27/39 12/32 22/27 54.9% 8 17 25 21 12 8 2 23 24 - 125