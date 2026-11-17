Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε με τον Κίλιαν Χέιζ σύμφωνα με Αμερικανικό Μέσο. Τι αναφέρει ο ατζέντης του.

Η Μπαρτσελόνα έψαχνε γκαρντ και φαίνεται να τον βρήκε στο ΝΒΑ. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Hoopshype και ο Μάικλ Σκότο. Ο 25χρονος γκαρντ Κίλιαν Χέιζ συμφώνησε με τους Καταλανούς, βάζοντας και NBA out στο deal.

Στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είχε 7.9 πόντους, 5 ασίστ ανά ματς με Πίστονς, Νετς και Κινγκς. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε στο Ντιτρόιτ από το 2020 μέχρι το 2024, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει βασικός και αναντικατάστατος.

Πάντως ο ατζέντης του παίκτη επέλεξε να διαψεύσει τις φήμες μέσω ανάρτησης που έκανε στο twitter, τονίζοντας πως ο 25χρονος παραμένει ελεύθερος. Μένει να δούμε αν τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάρτσα.