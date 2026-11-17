Μπαρτσελόνα: Αμερικανικό Μέσο μιλά για συμφωνία με Χέιζ - Τι αναφέρει ο ατζέντης του
Η Μπαρτσελόνα έψαχνε γκαρντ και φαίνεται να τον βρήκε στο ΝΒΑ. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Hoopshype και ο Μάικλ Σκότο. Ο 25χρονος γκαρντ Κίλιαν Χέιζ συμφώνησε με τους Καταλανούς, βάζοντας και NBA out στο deal.
Στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είχε 7.9 πόντους, 5 ασίστ ανά ματς με Πίστονς, Νετς και Κινγκς. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε στο Ντιτρόιτ από το 2020 μέχρι το 2024, χωρίς όμως να καταφέρει να γίνει βασικός και αναντικατάστατος.
Πάντως ο ατζέντης του παίκτη επέλεξε να διαψεύσει τις φήμες μέσω ανάρτησης που έκανε στο twitter, τονίζοντας πως ο 25χρονος παραμένει ελεύθερος. Μένει να δούμε αν τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάρτσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»
- Η αποκάλυψη του πρώην GM της Μπαρτσελόνα Ζοάν Κρέους για την μεταγραφή του Γιόκιτς που δεν έγινε και το σχόλιο για Βεζένκοβ
- Μακρής στο Gazz Floor: «Οι δύο κοντοί της Μπαρτσελόνα ήταν υπεύθυνοι για τους 33 πόντους των Ισπανών στην τέταρτη περίοδο»