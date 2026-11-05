Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ και φυσικά στέκεται στην «επιστροφή» του Κέντρικ Ναν στα… δικά του στάνταρ, εξηγώντας ότι είχαν ανάγκη αυτήν την εμφάνιση, τόσο ο ίδιος, όσο και συνολικά η ομάδα.

Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία ανατρέπουν τις όποιες προβλέψεις και τις όποιες πιθανές αναλύσεις. Όχι τόσο για το τελικό αποτέλεσμα, άλλωστε αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει βάζοντας το χέρι του στην φωτιά όσον αφορά ένα ματς Euroleague, όσο για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί και θα κριθεί. Τρανό παράδειγμα; Η αναμέτρηση της Μαδρίτης.

Πριν από το τζάμπολ και στις πολλές συζητήσεις/αναλύσεις που είχαμε κάνει, είχαμε σταθεί σε δύο πράγματα. Αφενός εάν η καλύτερη άμυνα της Euroleague θα ήταν αυτή που θα σταματούσε την καλύτερη επίθεση στα τελευταία έξι παιχνίδια (με 101.8 πόντους ανά αγώνα όπως σκόραρε η Ρεάλ) και καλύτερη συνολικά ανά 100 κατοχές και αφετέρου εάν θα μπορούσε η (χαμηλή συγκριτικά με πολλές άλλες ομάδες) επίθεση του Παναθηναϊκού να πάει πολύ ψηλά και να αγγίξει τον υψηλό ρυθμό που -δεδομένα- θα έβρισκε μπροστά της στην ισπανική πρωτεύουσα.

Αμυντικά δεν τα κατάφεραν οι «πράσινοι». Όμως μπόρεσαν επιθετικά να δείξουν το πολύ καλό τους πρόσωπο και να συνεχίσουν την… πελατειακή σχέση που άρχισαν να ανοίγουν απέναντι στη Ρεάλ από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά. Αν και εδώ που τα λέμε οι έξι νίκες του «τριφυλλιού» στα επτά τελευταία ματς των δύο ομάδων προήλθαν μέσα από την επίθεση του. Όπερ και σημαίνει ότι σε αυτό το 6-1 ο Παναθηναϊκός σκόραρε 92.4 πόντους ενώ δεχόταν αντίστοιχα 85.1 πόντους ανά αγώνα. Κοινώς κέρδιζε με τον… ισπανικό τρόπο της Ρεάλ.

Και η αλήθεια είναι ωστόσο ότι φέτος, και πριν από το τζάμπολ με τους Μαδριλένους, οι «πράσινοι» είχαν μόλις 83 πόντους στην επίθεση τους και έφτασαν στο σημείο να πετύχουν το 3ο καλύτερο σκοράρισμα της ιστορίας τους στην Euroleague, μετά το 83-123 στην έδρα της Ροάν (21/11/2007) και το 114-118 (ύστερα από δύο παρατάσεις) στην έδρα της Φορτιτούντο Μπολόνια (14/1/2004). Τρία ρεκόρ και τα τρία μακριά από την Αθήνα.

Όλα αυτά, βέβαια, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την ουσία και αυτή δεν είναι άλλη από την 8η νίκη του ύστερα από 10 παιχνίδια στην φετινή Euroleague παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης. Εξόχως σημαντική νίκη. Όχι τόσο για το βαθμολογικό κομμάτι, όσο για το πνευματικό και το ψυχολογικό καθώς είχε ανάγκη αυτό το «διπλό» μετά τις δύο σερί ήττες από την Αναντολού Εφές στην Πόλη και τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Και την είχε ανάγκη.

Στην τελική θα ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία εάν δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός ύστερα από τις πολύ σημαντικές απουσίες που είχε η Ρεάλ όπως αυτές των Μαλεντόν και Καμπάτσο. Σίγουρα θα μπορούσε να «ζήσει» και χωρίς τους Ντεκ, Γιάντουνεν, αλλά οι δύο κινητήριοι μοχλοί αποτελούν και το μεγάλο σημείο αναφοράς της ισπανικής ομάδας. Και πραγματικά πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στους Μαδριλένους οι οποίοι, παρά τις απουσίες, πάλεψαν με νύχια και με δόντια έως το τέλος!

Και επιπλέον δεν ξέρω πόσες, ακόμα, ομάδες θα μπορέσουν να φύγουν με το «διπλό» από τη Μαδρίτη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή ήταν μόλις η 2η εντός έδρας ήττα της Ρεάλ ύστερα από έναν χρόνο. Μήπως να σας υπενθυμίσω ποια ομάδα την είχε ξανακερδίσει στις 13 Νοεμβρίου 2025; Θαρρώ την ξέρετε την απάντηση…

Επέστρεψε και επέστρεψε για... τα καλά

Σε αυτό το ματς δεν γίνεται να μην σταθεί κάποιος στον Κέντρικ Ναν. «He’s back». He’s officially back θα συμπλήρωνα. Έχω αναφέρει πολλές φορές ένα πράγμα. Ναι μεν όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Κέντρικ Ναν και πόσο μεγάλη είναι η επίδρασή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν είχε κάνει καθόλου προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα χρειαζόταν χρόνο. Δεδομένα! Άλλωστε ο ίδιος ο Ζοτς επιβεβαίωσε του λόγου το αληθές μετά το παιχνίδι εξηγώντας ότι «δεν μου έχει συμβεί ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου να έχω έναν παίκτη που να έχει αγωνιστεί σε περισσότερα παιχνίδια από όσα έχει κάνει προπονήσεις». Θέλετε κάτι άλλο;

Και αν μη τι άλλο ο Ναν είναι ένας παίκτης ο οποίος «τρέφεται» από την αμφισβήτηση. Είναι το «καύσιμο» του. Τι; Δεν ταιριάζει στην φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς; Τι; Δεν μπορεί να ηγηθεί πλέον έχοντας δίπλα του άκρως ποιοτικούς παίκτες; Τι; Χαλάει το παιχνίδι της ομάδας; Τι; Έχει «χαλαστεί» επειδή θέλει την μπάλα και ο Φρανσίσκο; Μνήσθητί μου Κύριε. Αυτά άκουγε (ή του τα μετέφεραν) ο Αμερικανός γκαρντ και ετοιμαζόταν να καπνίσει τις κάννες του.

Θυμάστε και το κλασικό meme του Μάικλ Τζόρνταν από το Last Dance; Ε, το παίρνει προσωπικά και ο Ναν. Και εννοώ ότι όσο λένε κάποιοι ότι ο Ναν δεν θα είναι ο ίδιος παίκτης, άλλο τόσο θα θα δίνει απαντήσεις. Προσέξτε όμως. Με γνώμονα το καλό της ομάδας. Και μόνο αυτό! Πάντα ο κοινός παρονομαστής θα είναι αυτός. Η ομάδα. Και ο Αμερικανός γκαρντ το γνωρίζει καλά.

Ο Σέρβος προπονητής τον πιστεύει. Και τον πιστεύει πάρα πολύ. Δεν γνωρίζει και ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς το υπερόπλο που έχει στα χέρια του; Δεν θέλει, νομίζετε, να το εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Καλώς ή κακώς, και λόγω του ότι τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και δεν υπάρχει χρόνος για κανονικές προπονήσεις, ο Ναν θα προσπαθεί να αφομοιώσει την φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς μέσα από τα παιχνίδια. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και γι’ αυτό ο χρόνος που απαιτείται για να βγάλει την καλύτερη version του εαυτού, είναι περισσότερος. Αν και εδώ που τα λέμε, ύστερα από τέσσερις παρουσίες του στην Euroleague, έχει κατά μέσο όρο 20.2 πόντους ανά 23:05 λεπτά συμμετοχής με 65,5% στα δίποντα (19/29), 36,8% στα τρίποντα (7/19) και 91,7% στις βολές (22/24) με επιπλέον 3.2 ασίστ, 1.8 ριμπάουντ και 18.8 στο PIR.

Χάρμα ιδέσθαι η επίθεση

Στη Μαδρίτη σκόραρε 23 πόντους στην τελευταία περίοδο, είχε τους 27 από τους 31 τελευταίους πόντους του Παναθηναϊκού στα τελευταία 12 (περίπου) λεπτά, οι περισσότεροι εκ των οποίων μέσα από τα plays και όχι με το hero ball. Θα χρειαστούν και οι προσωπικές του φάσεις. Εννοείται. Όμως δεν θα είναι ο κανόνας. Και όταν θα προσαρμοστεί εκ νέου η ομάδα σε αυτόν και εκείνος στην ομάδα, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο. Επιμένω και λέω. Είναι θέμα χρόνου να δούμε τον πραγματικό Κέντρικ Ναν, ο οποίος -εξακολουθώ να το πιστεύω και το έχω αναφέρει- ότι με τον Ζοτς θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ του. Είδαμε ήδη τα πρώτα δείγματα… γραφής.

Από εκεί και πέρα, ναι μεν ο Ναν έκλεψε την παράσταση με το show που έδωσε στην Μαδρίτη, αλλά συνολικά ο Παναθηναϊκός λειτούργησε εξαιρετικά στην επίθεση του. Αμυντικά, όμως, όχι. Ήταν κακός στο αμυντικό τρανζίσιον, δέχθηκε πόντους ύστερα από… δικά του καλάθια με τον Φελίζ (κυρίως) να πιάνει πολλές φορές στον ύπνο τους «πράσινους». Και δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται η εν λόγω αδυναμία καθώς και στην Πόλη δεν είχε καθόλου καλές επιστροφές. Είναι αυτή η «συγκέντρωση» για την οποία μιλάει συνέχεια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι 101 πόντοι σε κανονική διάρκεια και συνολικά 112 με την παράταση είναι απαγορευτικοί για μια ομάδα η οποία θέλει να καυχιέται για την άμυνα της. Όμως ήταν τόσο τρελός ο ρυθμός σε αυτό το παιχνίδι που ένας παρέσερνε τον άλλον. Δεν πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα θα δούμε κάτι ανάλογο. Επιθετικά ωστόσο τα πάντα λειτούργησαν εξαιρετικά.

Ο Ματίας είναι εδώ!

Οι «πράσινοι» είχαν το τρομερό ποσοστό του 86,2% στα δίποντα με 25/29, σούταραν με 42,1% στα τρίποντα (16/38) ενώ σ’ ένα τόσο κλειστό παιχνίδι είχαν μεγάλη ευστοχία και στις βολές με 17/20. Αν είχαν περιορίσει κάπως τα λάθη (19) ενδεχομένως να μην χρειαζόταν η παράταση για την τελική επικράτηση. Δεν γίνεται, επίσης, να μην γίνει αναφορά και στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παιχνίδι με το παιχνίδι «πατάει» καλύτερα (σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες άσχημες βραδιές, όπως αυτή στην Πόλη) και δείχνει να ξαναβρίσκει τον Λεσόρ της σεζόν… 2023-24.

Στη Μαδρίτη τα έβαλε με όλους και βγήκε νικητής με αποκορύφωμα το «γκολ φάουλ» στην παράταση με το οποίο έβαλε και τις βάσεις για να φύγουν οι «πράσινοι» από την Ισπανία με αυτή τη νίκη. Γεμάτο ματς από τον Γάλλο με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα. Αυτός και αν θα παίξει καλά με τον Ζοτς, ο οποίος τον γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους συνύπαρξη στην Παρτίζαν όπου πραγματοποίησε τρομερή σεζόν βάζοντας τις βάσεις για το συμβόλαιο που κέρδισε στη συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Αθόρυβη, πλην όμως άκρως αποτελεσματική, δουλειά από Μπόνγκα και Μπάντιο, πολλές οι βοήθειες από τον Μήτογλου, ο Σλούκας ήταν κομβικός στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Φρανσίσκο, με τα καλά και τα κακά του, ευστόχησε σε μεγάλα σουτ.

Και είδαμε και κάτι που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Ο Ζοτς θα δοκιμάζει πράγματα μέσα από τα παιχνίδια. Και το έκανε και στην Μαδρίτη καθώς σε πρώτη φάση χρησιμοποίησε δίδυμα στην περιφέρεια τους Φρανσίσκο-Μπάντιο και Σλούκα-Ναν, ενώ στο τέλος έκλεισε το παιχνίδι με τους Φρανσίσκο-Ναν (όταν στις αλλαγές χάντμπολ στο τέλος ο Ναν έμπαινε για την επίθεση και ο Μπόνγκα για την άμυνα) οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την χημεία τους. Και θα τη βρουν.

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