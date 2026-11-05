Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση (115-112) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική πρωτεύουσα, η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται, στο πλαίσιο της 10η αγωνιστικής της διοργάνωσης και όλους τους αγώνες θα έχετε την ευκαιρία να τους παρακολουθήσετε LIVE στο Gazzetta.

Στις 19:15, η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρί με τον αγώνα να έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 5. Στις 20:00, η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φιλοξενεί την Μπασκόνια στην Πόλη και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 6.

Στις 20:45, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το Novasports 4. Στη Λιόν, η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μπάγερν (Novasports Start), ενώ η αυλαία της σημερινής ημέρας κλείνει με την αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια στις 21:30, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.