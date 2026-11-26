Γιασικεβίτσιους: «Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Τουρκία πρέπει να ακμάζει χάρη στη Φενέρ»
Με διάθεση... χιούμορ αντιμετωπίζει την κατάσταση ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους! Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε παρά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, προβληματίζεται ιδιαίτερα από την έξαρση του ιού που ταλαιπωρεί και έχει στείλει αρκετά μέλη της στο νοσοκομείο.
Ο Σάρας επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με... αυτοσαρκασμό σε σχετικές του δηλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την περασμένη εβδομάδα, είχαμε ένα μεγάλο ξέσπασμα ιού και κάποιοι παίκτες πήγαιναν συνεχώς στο νοσοκομείο. Μετά τον αγώνα με την Μπεσίκτας, κάποιοι παίκτες πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο. Εμείς στο προπονητικό επιτελείο είχαμε επίσης προβλήματα. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στη φαρμακευτική βιομηχανία στην Τουρκία. Κρίνοντας από την ποσότητα φαρμάκων που έχουμε πάρει τις τελευταίες πέντε ημέρες, η φαρμακευτική βιομηχανία στην Τουρκία πρέπει να ακμάζει χάρη σε εμάς».
Fenerbahce keeping Turkish pharmacies busy 💊👀 Jasikevicius revealed his team overcame a major virus outbreak ahead of their win over Barcelona: https://t.co/4sIvjeGLQJ https://t.co/VZfsr8HdRA— BasketNews (@BasketNews_com) November 25, 2026
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