Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπλεξε το εγκώμιο του Σαβόν Σιλντς, παρομοιάζοντάς τον με τον Λάρι Μπερντ.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 83-77 στην Ισπανία για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Σαβόν Σιλντς που ευστόχησε σε επτά τρίποντα.

Ο 32χρονος παίκτης κατέγραψε συνολικά 26 πόντους (2/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα!, 1/1 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα και συνέβαλε τα μέγιστα στην τεράστια νίκη της τουρκικής ομάδας.

Μετά το πέρας του ματς, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έσταξε... μέλι για την απόδοση του παίκτη του και τον παρομοίασε με τον Λάρι Μπερντ, ενώ υπογράμμισε και την προσφορά του στα αμυντικά καθήκοντα της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους:

«Ήταν μία από αυτές τις φορές που ο Σαβόν ένιωθε ότι κάθε σουτ θα έμπαινε. Πρέπει, όμως, να δείτε τι κάνει αμυντικά τους τελευταίους δύο μήνες. Πάντα αναλαμβάνει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, είτε παίζει στο “δύο”, είτε στο “τρία”, είτε και στο “τέσσερα ακόμα”! Απόψε, πάντως, έδειχνε σαν τον… Λάρι Μπερντ».