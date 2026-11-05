Μόνο δώστε του τη μπάλα!

Ο Κέντρικ Ναν έκανε ό,τι ήθελε στη Μαδρίτη, πέτυχε 33 πόντους και οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μία μυθική νίκη (115-112) επί της Ρεάλ στην παράταση, γράφοντας ιστορία στην Euroleague! Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε όπως και πέρσι από τη Μαδρίτη και τη Movistar Arena, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως μπορεί να αντιδράσει ακόμη και αν χρειαστεί να περάσει από την έδρα της «βασίλισσας» που μετρούσε μόνο νίκες ως τώρα στο «σπίτι» της!

Σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, το «τριφύλλι» απέδειξε πως διαθέτει την ποιότητα, το μέταλλο και τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στα πιο κρίσιμα σημεία. Και φυσικά, όταν έχεις στις τάξεις σου τον Κέντρικ Ναν, όλα είναι πιθανά!

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μία εμφάνιση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και στην ιστορία της Euroleague. Με 33 πόντους σε μόλις 23 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο Ναν έμοιαζε ασταμάτητος, θυμίζοντας σε όλους γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες (αν όχι ο κορυφαίος) της Ευρώπης. Όταν η «μπάλα έκαιγε», εκείνος ήταν εκεί. Όταν η Ρεάλ πίεζε, εκείνος έβρισκε τον τρόπο να απαντήσει. Και όταν η αναμέτρηση έφτασε στην πιο κρίσιμη καμπή της, ο Κέντρικ Ναν αποφάσισε να γράψει ιστορία.

Οι 23 πόντοι που σημείωσε στην τέταρτη περίοδο αποτελούν νέο ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague για πόντους σε μία περίοδο! Ο ίδιος είχε κρατήσει μέχρι πρότινος το συγκεκριμένο ρεκόρ, όταν στις 17 Δεκεμβρίου 2024 είχε σημειώσει 21 πόντους απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Αυτή τη φορά, όμως, ξεπέρασε τον ίδιο του τον εαυτό, πραγματοποιώντας μία παράσταση που δύσκολα αποτυπώνεται σ' ένα κείμενο. Με 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές, ο Αμερικανός ήταν η απόλυτη επιθετική μηχανή του Παναθηναϊκού.

Και μπορεί ο Ναν να ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, όμως η νίκη στη Μαδρίτη ήταν αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, προσφέροντας 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε πολύτιμες λύσεις με 19 πόντους, φτάνει στη συνέχεια να είναι πιο προσεκτικός στο μοίρασμα της μπάλας, περιορίζοντας ως ένα βαθμό και τις πολλές ντρίμπλες. Ο Ισαάκ Μπόνγκα πρόσθεσε 10 πόντους κάνοντας τρομερή δουλειά στην άμυνα στα τελευταία λεπτά, όπως και ο Μπράνκου Μπάντιο (7 πόντους, 5 ασίστ), αλλά και ο Κώστας Μήτογλου (9 πόντους) με τον Κώστα Σλούκας (8 πόντους, 4 ασίστ) σε μία βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός βρήκε πολλές επιθετικές λύσεις και έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16/38 τρίποντα, 25/29 δίποντα και 17/20 βολές, αριθμοί που αποτυπώνουν την επιθετική του ποιότητα. Παρά τα λάθη και την ασφυκτική πίεση της Ρεάλ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού άντεξαν. Έμειναν μέσα στο παιχνίδι, πάλεψαν μέχρι το τέλος και στην παράταση έδειξαν πως διαθέτουν την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται μία ομάδα για να φύγει νικήτρια από μία τόσο δύσκολη έδρα.

Η Μαδρίτη είναι μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της Ευρώπης, όμως ο Παναθηναϊκός απέδειξε πως δεν φοβάται κανέναν. Η νίκη αυτή δεν προσφέρει μόνο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια για την παραμονή στην κορυφή της Euroleague, αλλά και τεράστια ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια. Είναι μία νίκη που δείχνει πως η ομάδα έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητες και διαθέτει έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα ενός αγώνα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η φράση που συνοψίζει ολόκληρη τη βραδιά της Τετάρτης (4/11) στη Movistar Arena έρχεται αυθόρμητα: Μόνο δώστε του τη μπάλα! Γιατί όταν ο Κέντρικ Ναν βρίσκει ρυθμό, τότε η μπασκετική Ευρώπη μπορεί μόνο να παρακολουθεί! Ο Παναθηναϊκός άλωσε τη Μαδρίτη, υπέταξε τη Ρεάλ και απέδειξε πως έχει όλα τα στοιχεία για να υλοποιήσει τους στόχους του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ήταν μία βραδιά γεμάτη πάθος, ένταση, μεγάλα σουτ και ιστορικές στιγμές, που ανήκει στον Παναθηναϊκό και στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο γιατί θεωρείται ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague.

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