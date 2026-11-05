Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε με τον δικό του τρόπο τον Κέντρικ Ναν για την εμφάνισή του στην Μαδρίτη.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στην Μαδρίτη, καθώς επικράτησε της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης (8-2) στην Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 33 πόντους με 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστικό story αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ μέσω των social media, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ρε Κέντρικ, πώς τους.... έτσι; Πως;»