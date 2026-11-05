Γιαννακόπουλος: «Ρε Κέντρικ, πώς τους.... έτσι;»
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στην Μαδρίτη, καθώς επικράτησε της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης (8-2) στην Euroleague.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 33 πόντους με 8/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8/8 βολές.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με χαρακτηριστικό story αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ μέσω των social media, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Ρε Κέντρικ, πώς τους.... έτσι; Πως;»
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