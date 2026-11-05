Χέιζ-Ντέιβις: Οι συμπαίκτες του δοκίμασαν την καυτερή σάλτσα που παρασκευάζει και ξετρελάθηκαν!
Ένα δικό του προϊόν έχει βγάλει στην κυκλοφορία των ΗΠΑ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος όπως ανέφερε χαρακτηριστικά θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα παρασκευάζει καυτερή σάλτσα από σιρόπι σφενδάμου και πιπεριές χαλαπένιος, πιο γνωστή ως Nigel's Maple Sauce.
Μάλιστα σε σχετικό βίντεο που «ανέβασε» ο ίδιος στα social media, την έδωσε να την δοκιμάσουν οι συμπαίκτες του και τα μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού.
Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλου; Μάλλον... ξετρελάθηκαν από την γεύση.
Δείτε και το σχετικό βίντεο
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