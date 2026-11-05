Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά και τα παιχνίδια της Πέμπτης (05/11) για την 10η αγωνιστική.

Η Μπαρτσελόνα σημείωσε τη νίκη της ημέρας καθώς πέρασε από τη Βουλγαρία κερδίζοντας την Χάποελ Τελ Αβίβ με 90-93 φτάνοντας και εκείνη στο 6-4 ρεκόρ.

Μεγάλο «διπλό» σημείωσε και η Παρί στην έδρα της Αναντολού Εφές με 90-95 ενώ η Φενέρμπαχτσε είχε εύκολο έργο απέναντι στην Μπασκόνια (84-65).

Εκτός έδρας νίκες και για Βαλένθια, Μπάγερν, καθώς επικράτησαν επί της Αρμάνι Μιλάνο (73-84) και της Βιλερμπάν (95-99) αντίστοιχα.

Η 10η αγωνιστική:

Τετάρτη 04/11:

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115

Πέμπτη (05/11)

Αναντολού Εφές - Παρί 90-95

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93

Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99

Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84

Παρασκευή (06/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC

21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ολυμπιακός 7-2 Βαλένθια 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Ντουμπάι 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζάλγκιρις 5-4 Μπεσίκτας 4-5 Παρτίζαν 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Αναντολού Εφές 4-6 Παρί 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Τετάρτη (11/11)

21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)