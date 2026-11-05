Βαθμολογία Euroleague: Φενέρ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στο 7-3 ρεκόρ
Η Μπαρτσελόνα σημείωσε τη νίκη της ημέρας καθώς πέρασε από τη Βουλγαρία κερδίζοντας την Χάποελ Τελ Αβίβ με 90-93 φτάνοντας και εκείνη στο 6-4 ρεκόρ.
Μεγάλο «διπλό» σημείωσε και η Παρί στην έδρα της Αναντολού Εφές με 90-95 ενώ η Φενέρμπαχτσε είχε εύκολο έργο απέναντι στην Μπασκόνια (84-65).
Εκτός έδρας νίκες και για Βαλένθια, Μπάγερν, καθώς επικράτησαν επί της Αρμάνι Μιλάνο (73-84) και της Βιλερμπάν (95-99) αντίστοιχα.
Η 10η αγωνιστική:
Τετάρτη 04/11:
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115
Πέμπτη (05/11)
- Αναντολού Εφές - Παρί 90-95
- Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια 84-65
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 90-93
- Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου 95-99
- Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 73-84
Παρασκευή (06/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC
- 21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Ολυμπιακός 7-2
- Βαλένθια 7-3
- Φενέρμπαχτσε 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
- Ζάλγκιρις 5-4
- Μπεσίκτας 4-5
- Παρτίζαν 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αναντολού Εφές 4-6
- Παρί 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-9
- Μπασκόνια 1-9
Η επόμενη αγωνιστική (11η):
Τετάρτη (11/11)
- 21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε
- 21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
- 21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
- 20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
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