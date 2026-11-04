Παναθηναϊκός: Τα περαστικά στον Όσμαν

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Τα περαστικά στον Όσμαν
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης έστειλε περαστικά στον Τσέντι Όσμαν, μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατό του.

Ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου, προκαλώντας σοκ στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει περαστικά στον πρώην παίκτη του.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» μέσω ανάρτησης στα social media, έγραψαν: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στον Τσέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ, υγιή και δυνατό, Τσέντι».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

 


@Photo credits: INTIME
     

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