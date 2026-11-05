Μαρτίνεθ: «Ο Ναν είναι ελίτ παίκτης, θα μπορούσαμε να αμυνθούμε καλύτερα»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα της Ρεάλ από τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφεραν να πάρουν μία σπουδαία εκτός νίκη στην παράταση με 115-112.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μίλησε για την εικόνα των νέων παικτών που καλούνται να αναλάβουν ευθύνες, αλλά και για τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά

«Παλέψαμε καλά στο ματς. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά, πήρε ένα προβάδισμα αλλά καταφέραμε να επιστρέψουμε στα τελευταία 3-4 λεπτά της δεύτερης περιόδου. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησαν να χτίζουν ξανά ένα προβάδισμα. Με χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία επιστρέψαμε. Οι μικρές λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος μας. Χάσαμε. Η ομάδα προσπάθησε να χτίσει κάτι από την ταυτότητά της. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε».

Για την επιστροφή της ομάδας του στο ματς: «Νομίζω ότι οι παίκτες πάλεψαν με ό,τι είχαν, με σωστό χαρακτήρα και νοοτροπία. Κάναμε μερικά λάθη, παίζαμε απέναντι σε σπουδαία ομάδα. Η ομάδα συνολικά πάλεψε πολύ καλά».

Για το αν σκέφτεται τι θα γινόταν αν δεν είχε απουσίες: «Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να βρω καμία δικαιολογία. Παλέψαμε καλά με τους παίκτες που ήταν στο παρκέ. Μας λείπουν οι απουσίες, αλλά εμπιστευόμαστε όσους παίζουν. Πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο ματς. Αν επιστρέψουν οι τραυματίες, θα είναι όμορφο. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ως δικαιολογία τις απουσίες».

Για την ετοιμότητα των νέων παικτών που καλούνται να μπουν στο ματς: «Δεν γίνεται να κάνουμε ασπρόμαυρη και γενική ανάλυση μετά από κάποιο ματς. Ειδικά μετά από ήττα. Οι παίκτες προσπαθούν καθημερινά και στις προπονήσεις και στα ματς. Είχαν και καλύτερες και χειρότερες εμφανίσεις. Αυτοί που έχουν καλύτερες εμφανίσεις, μερικές φορές έχεις υψηλές προσδοκίες για αυτούς και νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, και αυτοί που έχουν χειρότερες εμφανίσεις, πιστεύεις ότι δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση. Πρέπει να έχεις ισορροπία. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όλους τους παίκτες, να τους υποστηρίξουμε. Ειδικά αυτούς που έχουν πρόβλημα αυτοπεποίθησης τώρα. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά δραματικοί στις ήττες και να λέμε ότι στις νίκες όλα είναι καλά».

Για το αν είχε ειδικό πλάνο για τον Ναν: «Δεν είχε πολλές καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα γιατί επέστρεψε από τραυματισμό. Είναι ελίτ παίκτης. Έχει τρομερή ικανότητα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών, να εκτελεί τρίποντα, να σουτάρει από το mid-range, είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το να κάνει τέτοια εξαιρετική εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να αμυνθούμε καλύτερα, ειδικά όταν έχει σκοράρει τόσους πόντους».