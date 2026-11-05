Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Σέρχιο Γιουλ έδειξαν τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλον ανταλλάζοντας φανέλες μετά το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ στην εκτός έδρας ματσάρα (112-115) της Μαδρίτης με ένα όμορφο στιγμιότυπο μετά το φινάλε να... κλέβει την παράσταση.

Συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Σέρχιο Γιουλ αντάλλαξαν φανέλες στα αποδυτήρια, δείγμα του σεβασμού και της αναγνώρισης που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι οι δύο Ισπανοί παίκτες έχουν μοιραστεί τα ίδια αποδυτήρια στην «Φούρια Ρόχα» με τη συμπάθεια να είναι ολοφάνερη ανάμεσά τους.