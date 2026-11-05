Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Γιουλ και Χουάντσο αντάλλαξαν φανέλες!
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ στην εκτός έδρας ματσάρα (112-115) της Μαδρίτης με ένα όμορφο στιγμιότυπο μετά το φινάλε να... κλέβει την παράσταση.
Συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Σέρχιο Γιουλ αντάλλαξαν φανέλες στα αποδυτήρια, δείγμα του σεβασμού και της αναγνώρισης που τρέφει ο ένας για τον άλλον.
Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι οι δύο Ισπανοί παίκτες έχουν μοιραστεί τα ίδια αποδυτήρια στην «Φούρια Ρόχα» με τη συμπάθεια να είναι ολοφάνερη ανάμεσά τους.
It’s all about love & respect 🇪🇸🤝 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/7p8TKVKlMd— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 4, 2026
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