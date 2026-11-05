Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος από τη Μαδρίτη κερδίζοντας στην παράταση τη Ρεάλ με 115-115!

MVP εμφάνιση από τον Ναν με 33 πόντους, ενώ τρομερός ήταν ο Λεσόρ με (20π., 9ριμπ., 5ασ., 2κλ., 2λ.).