Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 112-115: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος από τη Μαδρίτη κερδίζοντας στην παράταση τη Ρεάλ με 115-115!
MVP εμφάνιση από τον Ναν με 33 πόντους, ενώ τρομερός ήταν ο Λεσόρ με (20π., 9ριμπ., 5ασ., 2κλ., 2λ.).
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
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