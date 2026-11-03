Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολύ γρήγορους παίκτες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 21:45 LIVE από το Gazzetta), με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει του αγώνα.
Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού των «πρασίνων», ενώ τόνισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την αναμέτρηση
Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει γρήγορα, αλλά και ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολύ γρήγορους παίκτες, όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Κέντρικ Ναν.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μεγάλη σωματική ένταση, διαθέτοντας μια πολύ επιθετική και πολύ καλή άμυνα.
Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολλά δυνατά σημεία σε κάθε θέση».
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