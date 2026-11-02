Στην προοπτική να αγωνιστεί ξανά στη Ρεάλ τοποθετήθηκε ο Βενσάν Πουαριέ μιλώντας στην Euroleague France για την κατάσταση του και την αποχώρησή του από την Αναντολού Εφές.

Στο στάδιο ανάρρωσης βρίσκεται ο Βενσάν Πουαριέ που μετράει τέσσερις μήνες από το χειρουργείο για τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον περασμένο Ιούνιο στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, ενώ αγωνιζόταν με την Αναντολού Εφές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αγωνίστηκε από το 2021 ως το 2024, άνοιξε τις εγκαταστάσεις της σε αυτόν για να διευκολύνει την ανάρρωσή του. Ο Γάλλος σέντερ μίλησε στην Euroleague France για την τρέχουσα κατάστασή του, την επώδυνη αποχώρησή του από την τουρκική ομάδα και το μέλλον του.

Ο Βενσάν Πουαριέ αφηγείται ότι, λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, έλαβε ένα email από τον σύλλογο που τον ενημέρωνε ότι δεν ασκούσαν την επιλογή επέκτασης του συμβολαίου του για τρίτη σεζόν. Δεν υπήρξε προηγούμενη κλήση. Απλώς κατέθεσαν τα χρήματα που του οφείλονταν και αυτό ήταν όλο. «Δεν περίμενα τίποτα από αυτούς. Πολλά έχουν συμβεί εκεί κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών... Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», εξηγεί ο Βενσάν Πουαριέ.

Αυτές ήταν δύσκολες στιγμές, οι οποίες εξακολουθούν να τον πονάνε, αλλά προτιμά να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Πουαριέ διατηρεί καλή σχέση με τον πρώην συμπαίκτη του Φαμπιέν Κοζέρ, ο οποίος είναι γείτονάς του, καθώς και με τον Ολιβιέ Σαρ και τον Τιμόθε Λουβαβού-Καμπαρό, νυν παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που ζουν πολύ κοντά στη Μαδρίτη. «Όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο (για να δουλέψω για την αποκατάστασή μου), η ομάδα προπονείται ταυτόχρονα. Τους βλέπω, είμαι μαζί τους. Είναι σημαντικό να βλέπω συνεχώς κόσμο. Εφόσον δεν είμαι μέλος της ομάδας, προσπαθώ να μην καταλαμβάνω πολύ χώρο».

Ο Σεμπαστιάν Μορέν είναι ο γυμναστής του και με τη βοήθειά του, προοδεύει βήμα-βήμα, όπως ακριβώς και ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος υπέστη τον ίδιο τραυματισμό λίγες εβδομάδες νωρίτερα στον ημιτελικό του Final Four. «Γαμώτο, αυτό είναι χάλια, μόλις ανάρρωσα από έναν τραυματισμό στο γόνατο και αυτό συμβαίνει», σκέφτηκε μετά τον τραυματισμό. «Και μετά προσπάθησα να βάλω τα πράγματα σε μια προοπτική. Λέω στον εαυτό μου ότι είναι μέρος της δουλειάς, παίζουμε μπάσκετ κάθε μέρα, μπορεί να συμβεί, μερικές φορές το σώμα απλά δεν μπορεί να το αντέξει». Και συμπληρώνει: «Αυτός ο χρόνος μου επιτρέπει να κάνω πράγματα για τα οποία κανονικά δεν έχω ποτέ τον χρόνο ή την ενέργεια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μπορώ να απολαύσω την κόρη μου, να παίξω padel, να φροντίσω τις μικρές μου επιχειρήσεις... Πρέπει να αποδεχτείς ό,τι σου δίνει η ζωή και να μην παραπονιέσαι».

Ο δυναμικός σέντερ επικεντρώνεται στην πλήρη ανάρρωση. Μπορεί πλέον να τρέξει ξανά και πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να μην παίρνει περιττά ρίσκα. Αισιόδοξος, στοχεύει να παίξει ξανά τον Ιανουάριο. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης; Είναι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται... «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρχουν ακόμα καρφώματα», λέει με ένα χαμόγελο. «Το σώμα μου έχει αλλάξει. Είμαι απόλυτα αποφασισμένος να επιστρέψω σε ένα καλύτερο επίπεδο» επισημαίνει.

Και καταλήγει: «Δεν είναι τόσο απλό... αλλά θα μπορούσε να είναι... Προς το παρόν, δεν είμαι σε θέση να παίξω στο επίπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης... Αν υπάρχουν συζητήσεις, δεν τις γνωρίζω. Είπα σε όλους: "Ξέρετε τον ατζέντη μου, μιλήστε μαζί του, δεν χρειάζεται να μου μιλήσετε"».