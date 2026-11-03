Χωρίς τον Φακούντο Καμπάτσο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR η Ρεάλ για το ματς της Euroleague (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

H Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα πολύ απαιτητικό ματς στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θα κληθεί να το παίξει χωρίς έναν εκ των πιο κομβικών παικτών της.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως ο Φακούντο Καμπάτσο δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τους πράσινους, ενώ έιναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη δράση. Στη λίστα των τραυματιών είναι και οι Γκαρούμπα, Μαλεντόν, Σμιθ και Γιάντουνεν.

Φέτος ο Αργεντινός γκαρντ έχει πατήσει παρκέ σε 9 αναμετρήσεις στη Euroleague και μετρά 9.7 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά παιχνίδι.