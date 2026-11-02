Δείτε το μήνυμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα social media, περί θεϊκής βούλησης.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «χτύπησε» και πάλι μέσω των social media, επικαλούμενος τη... θεϊκή βούληση. Ο 30χρονος γκαρντ, που βρίσκεται στον «πάγο» από τον Ολυμπιακό, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του στους Πειραιώτες, έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι, όχι αυτό που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν να δουν».

Υπενθυμίζεται ότι η αγωνιστική τιμωρία ενός μήνα του Ντόρσεϊ από τους ερυθρόλευκους εκπνέει στις 15 Νοεμβρίου.