Ντόρσεϊ: Το μήνυμα του 30χρονου γκαρντ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «χτύπησε» και πάλι μέσω των social media, επικαλούμενος τη... θεϊκή βούληση. Ο 30χρονος γκαρντ, που βρίσκεται στον «πάγο» από τον Ολυμπιακό, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του στους Πειραιώτες, έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι, όχι αυτό που νομίζεις ότι οι άλλοι θέλουν να δουν».
Υπενθυμίζεται ότι η αγωνιστική τιμωρία ενός μήνα του Ντόρσεϊ από τους ερυθρόλευκους εκπνέει στις 15 Νοεμβρίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.