Ιταλικό Μέσο τονίζει πως ο Τάιλεϊ Ντόρσεϊ είναι πολύ κοντά στην μετοκόμιση του στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, έπειτα από την οριστική απόφαση του Ολυμπιακού για την τιμωρία του. Αυτό σημαίνει πως ο 30χρονος αθλητής των Πειραιωτών θα χάσει κάποια σημαντικά ματς της ομάδας του σε Ελλάδα και Ευρώπη, το επόμενο διάστημα.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «La Repubblica», ο γκαρντ των Πειραιωτών βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να του εγγυηθεί ένα σημαντικό τριετές συμβόλαιο.

Στο κείμενο μπλέκουν και την Αρμάνι, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μια συμφωνία που, εάν επιβεβαιωθεί, θα βάλει οριστικά τέλος στις ελπίδες της Αρμάνι να εξασφαλίσει έναν από τους πιο υποσχόμενους σκόρερ στην ευρωπαϊκή αγορά».

«Στο μέτωπο των μεταγραφών, το όνειρο του Τάιλερ Ντόρσεϊ φαίνεται καταδικασμένο να εξανεμιστεί , καθώς ο πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στην πραγματικότητα ένα βήμα μακριά από την υπογραφή ενός πλουσιοπάροχου τριετούς συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ , μια ομάδα με επικεφαλής τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι», αναφέρει.