Ο τραυματισμός του Γιάντουνεν φαίνεται πως έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δανεισμό του Εντιαγιέ στην Μπανταλόνα.

Ο Γιάντουνεν υπέστη ολική ρήξη πελματιαίας και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 μήνες! Το εν λόγω πλήγμα, έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι σκέφτονται να «σπάσουν» τον δανεισμό του Έλι Εντιαγιέ από την Μπανταλόνα.

Οι Λος Μπλάνκος θέλουν να ενισχύσουν τη θέση του power forward (4), με την επιστροφή Εντιαγιέ να αποτελεί προσωπική βούληση του κόουτς Πέδρο Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μαρτίνεθ:

«Δεν είναι κάτι που εμπίπτει στη δική μου αρμοδιότητα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στον σύλλογο που παρακολουθούν την κατάσταση και εργάζονται πάνω σε αυτό. Δεν είναι σαν να πηγαίνεις στην αγορά και να ρωτάς "πού είναι αυτό που χρειαζόμαστε;" και να το βρίσκεις εκεί να σε περιμένει. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι αλήθεια ότι εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ένας από τους παίκτες μας αγωνίζεται ως δανεικός στο πρωτάθλημα και θα ήθελα να δω αν υπάρχει πιθανότητα να τον φέρουμε πίσω. Ωστόσο, δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε εμπίπτει στη δική μου δικαιοδοσία. Είναι ένα παιδί που έκανε προετοιμασία μαζί μας, είναι δικός μας παίκτης. Θα θέλαμε να τον εντάξουμε στην ομάδα. Αν όμως δεν γίνει, δεν πρόκειται να κλάψουμε γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με τους παίκτες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας».

🔄 El Real Madrid estudia repescar a Eli John Ndiaye 🏥 Jantunen, varios meses de baja (fascia plantar) 🏥 Maledon, esguince de rodilla 📝 La cesión a la Joventut permite recuperarlo en noviembre #EuroLeague #LigaEndesa https://t.co/KtueRrIVTU — PIRATASDELBASKET (@PIRATASBASKET) October 31, 2026

Υπενθυμίζεται ότι o Σενεγαλέζος φόργουορντ επέστρεψε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το καλοκαίρι και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη «Βασίλισσα», έως το καλοκαίρι του 2028. Στην τετραετία του στην ισπανική πρωτεύουσα, πανηγύρισε μια EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa del Rey και τρία Super Cup.

Με τη θυγατρική των Ατλάντα Χοκς στη G-League μέτρησε 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.