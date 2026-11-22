Ο Έντι Ταβάρες έφτασε τις 700 εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και έγραψε... ιστορία.

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Έντι Ταβάρες.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι έφτασε τις 700 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπανταλόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα και έγραψε ιστορία.

Μάλιστα είναι 9 εμφανίσεις μακριά, από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κάρολ, στο να γίνει ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές.

Αναλυτικά:

«Ο Έντι Ταβάρες συμπλήρωσε 700 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγώνα απέναντι στην Μπανταλόνα (Joventut).

Ο σέντερ φτάνει σε αυτό το ορόσημο κατά τη δέκατη σεζόν του ως παίκτης της Ρεάλ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 16 τίτλους: 2 Κύπελλα Ευρώπης, 1 Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας, 5 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Παράλληλα, απέχει μόλις εννέα αγώνες από το να γίνει ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τζέισι Κάρολ (709 συμμετοχές).

Ο Ταβάρες εντάχθηκε στην ομάδα τη σεζόν 2017/18 και από τότε έχει εξελιχθεί στον πιο κυρίαρχο σέντερ της Ευρώπης.

Σε ατομικό επίπεδο, έχει αναδειχθεί MVP του Final Four της Ευρωλίγκας, των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, του Σούπερ Καπ Ισπανίας και του Σούπερ Καπ Ευρωλίγκας.

Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας και τρεις φορές στην καλύτερη πεντάδα του ισπανικού πρωταθλήματος (ACB).

Τέλος, έχει αναδειχθεί τρεις φορές Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκας και τέσσερις φορές Καλύτερος Αμυντικός του ισπανικού πρωταθλήματος».