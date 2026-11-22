Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πέρασε στην κορυφή της ιστορικής λίστας των προπονητών της Liga ACB, καταγράφοντας ένα μοναδικό επίτευγμα έπειτα από 36 χρόνια παρουσίας στους πάγκους του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ισπανικού μπάσκετ κατέκτησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ με τον 65χρονο τεχνικό να συνεχίζει να αποτελεί σταθερή αξία στους πάγκους της Liga ACB.

Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπανταλόνα για την 9η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς αποτέλεσε το παιχνίδι στο οποίο έφτασε τις 1.112 παρουσίες ως πρώτος προπονητής στη διοργάνωση. Με αυτόν τον αριθμό ανέβηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, ξεπερνώντας τον Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες.

Η διαδρομή του Μαρτίνεθ στους ισπανικούς πάγκους ξεκίνησε το 1990 και περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή λίστα συλλόγων. Έχει εργαστεί στις Μπανταλόνα, Μανρέσα, Σαλαμάνκα, Γρανάδα, Μενόρθα, Ουρένσε, Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Μπασκόνια, Εστουδιάντες, Ζιρόνα, Σεβίλλη, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συλλογή των τίτλων του ξεχωρίζουν δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, τα οποία κατέκτησε με τη Βαλένθια το 2017 και το 2026.