Ρεάλ Μαδρίτης - Μπανταλόνα 91-88: Ξέσπασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Έβγαλε αντίδραση και ξέσπασε η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό, επικρατώντας της Μπανταλόνα σε ματς... θρίλερ με 91-88.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση στο τέλος, με τον Λαπροβίτολα να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων.
Η «βασίλισσα» άρχισε εμφατικά στην αναμέτρηση, παίρνοντας.. αέρα 13 πόντων (26-13, 10'), ωστόσο είδε τους αντιπάλους τους να επιστρέφουν, παρουσιάζοντας πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο δεκάλεπτο (41-39').
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Μετά την ανάπαυλα η Μπανταλόνα είχε το πάνω «χέρι», όμως και πάλι η Ρεάλ στο φινάλε βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις στο μπροστινό και μπόρεσε να πάρει τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τη «βασίλισσα» ο Φελίς με 23 πόντου, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ρούμπιο με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (25/11. 21:45), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 26-13, 41-39, 59-62, 91-88
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