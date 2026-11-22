Μεγάλη νίκη πανηγύρισε στην έδρα της η Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας της Μπανταλόνα με 91-88 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Έβγαλε αντίδραση και ξέσπασε η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό, επικρατώντας της Μπανταλόνα σε ματς... θρίλερ με 91-88.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση στο τέλος, με τον Λαπροβίτολα να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων.

Η «βασίλισσα» άρχισε εμφατικά στην αναμέτρηση, παίρνοντας.. αέρα 13 πόντων (26-13, 10'), ωστόσο είδε τους αντιπάλους τους να επιστρέφουν, παρουσιάζοντας πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο δεκάλεπτο (41-39').

Μετά την ανάπαυλα η Μπανταλόνα είχε το πάνω «χέρι», όμως και πάλι η Ρεάλ στο φινάλε βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις στο μπροστινό και μπόρεσε να πάρει τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τη «βασίλισσα» ο Φελίς με 23 πόντου, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ρούμπιο με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις (25/11. 21:45), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 41-39, 59-62, 91-88