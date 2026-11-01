O Tόμας Σατοράνσκι έλαβε έγκριση να βγει από το νοσοκομείο όπως ενημέρωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Άτυχος είχε σταθεί ο Σατοράνσκι στο Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ! Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Τσέχος γκαρντ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, έπεσε στο παρκέ πολύ επικίνδυνα με το κεφάλι, στην προσπάθεια να πάρει ένα ριμπάουντ και επικράτησε... παγωμάρα. Όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν γύρω από τον έμπειρο αθλητή «τρομοκρατημένοι» και ανήσυχοι για την κατάστασή του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο και από εκεί έστειλε μήνυμα στον κόσμο, θέλοντας να τους καθησυχάσει για την κατάσταση του. Σήμερα, Κυριακή 1/11 η Χάποελ ενημέρωσε πως ο παίκτης βγαίνει από το νοσοκομείο και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να ενημερώνει τον κόσμο.

«Μετά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων που υποβλήθηκε στο νοσοκομείο στο Ντουμπάι, ο Τόμας Σατοράνσκι έλαβε έγκριση για να εξέλθει από το νοσοκομείο. Είμαστε χαρούμενοι για την είδηση και ευχόμαστε στον Τόμας πλήρη ανάρρωση και σταθερή υγεία. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε», έγραψαν.