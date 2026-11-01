Χάποελ Ιερουσαλήμ - Εϊλάτ 88-78: Συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα πριν τον Άρη

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Εϊλάτ 88-78: Συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα πριν τον Άρη

Ευτυχία Οικονομίδου
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Εϊλάτ 88-78: Συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα πριν τον Άρη

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Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο Ισραηλινό πρωτάθλημα επικρατώντας με 88-78 της Εϊλάτ πριν το τεστ απέναντι στον Άρη για το EuroCup.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ παραμένει ασταμάτητη στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, καθώς πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό της, επικρατώντας με 88-78 της Εϊλάτ για να ανέβει στο 4-0 της βαθμολογίας ούσα η μοναδική αήττητη ομάδα.

Η ομάδα Σάσα Ομπράντοβιτς συνεχίζει χωρίς απώλειες τις υποχρεώσεις της εντός συνόρων και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί, με αντίπαλο τον Άρη για το EuroCup στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου με το αήττητο ρεκόρ 5-0.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 43-37, 60-53, 88-78

 
Hapoel Midtown Jerusalem
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFoulsPIR+/-
M/A%M/A%M/A%ODTFACD
2Devontae Cacok *19:0042/633.0%0/00.0%0/20.0%639310065363
3Jaleen Smith *27:00182/2100.0%4/757.0%2/2100.0%20211500112218
8Yotam Hanochi16:0091/1100.0%2/450.0%1/250.0%0220001013915
9Shake Milton24:00103/475.0%0/20.0%4/4100.0%20213200351114
11Dusan Miletic17:00115/771.0%0/00.0%1/250.0%5491110131176
13Roi Huber15:0021/1100.0%0/30.0%0/00.0%033004001043
15Nimrod Levi *14:0040/20.0%1/250.0%1/250.0%022100001143
21David Roddy26:00122/729.0%2/633.0%2/2100.0%224120002173
33Gabriel Chachashvili04:0020/10.0%0/00.0%2/2100.0%01110000112-2
35Ethan Burg *14:00111/250.0%3/475.0%0/00.0%02221310321025
50Yovel Zoosman *24:0050/10.0%1/333.0%2/450.0%022300000385
-Team / Coach00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%123000001020
Team / Total200:008817/3450.0%13/3142.0%15/2268.0%2813412221912222022107-
Head coach: Sasa Obradovic

Hapoel Irony Eilat
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFoulsPIR+/-
M/A%M/A%M/A%ODTFACD
2Nuni Omot *26:0081/425.0%2/2100.0%0/00.0%04410100229-44
4Bryant Crawford *20:00132/367.0%2/633.0%3/3100.0%011221100312-8
5Daniel Rosenbaum22:0021/333.0%0/10.0%0/00.0%1013200021-2-17
7Ben Ruina01:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00010000000-1
8Tzuf Ben Moshe *29:00171/425.0%4/1040.0%3/3100.0%145310000011-23
10Kendale McCullum *30:00124/667.0%0/20.0%4/4100.0%044111002526-14
11James Dickey *29:0063/838.0%0/00.0%0/00.0%36951000325-10
12Brandon Lieb09:0042/2100.0%0/00.0%0/10.0%022110001041
13Javontae Hawkins23:0091/250.0%1/250.0%4/580.0%011331002065
50Yuval Sznaiderman11:0072/540.0%1/1100.0%0/00.0%011101000373
-Team / Coach00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%123000100020
Team / Total200:007817/3746.0%10/2442.0%14/1688.0%625312112620121679-
Head coach: Oren Aharoni
     

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