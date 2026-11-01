Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο Ισραηλινό πρωτάθλημα επικρατώντας με 88-78 της Εϊλάτ πριν το τεστ απέναντι στον Άρη για το EuroCup.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ παραμένει ασταμάτητη στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, καθώς πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό της, επικρατώντας με 88-78 της Εϊλάτ για να ανέβει στο 4-0 της βαθμολογίας ούσα η μοναδική αήττητη ομάδα.

Η ομάδα Σάσα Ομπράντοβιτς συνεχίζει χωρίς απώλειες τις υποχρεώσεις της εντός συνόρων και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί, με αντίπαλο τον Άρη για το EuroCup στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου με το αήττητο ρεκόρ 5-0.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 43-37, 60-53, 88-78

Hapoel Midtown Jerusalem # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO BLK Fouls PIR +/- M/A % M/A % M/A % O D T F A C D 2 Devontae Cacok * 19:00 4 2/6 33.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 6 3 9 3 1 0 0 6 5 3 6 3 3 Jaleen Smith * 27:00 18 2/2 100.0% 4/7 57.0% 2/2 100.0% 2 0 2 1 1 5 0 0 1 1 22 18 8 Yotam Hanochi 16:00 9 1/1 100.0% 2/4 50.0% 1/2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 9 15 9 Shake Milton 24:00 10 3/4 75.0% 0/2 0.0% 4/4 100.0% 2 0 2 1 3 2 0 0 3 5 11 14 11 Dusan Miletic 17:00 11 5/7 71.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 5 4 9 1 1 1 0 1 3 1 17 6 13 Roi Huber 15:00 2 1/1 100.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 4 0 0 1 0 4 3 15 Nimrod Levi * 14:00 4 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 4 3 21 David Roddy 26:00 12 2/7 29.0% 2/6 33.0% 2/2 100.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 2 1 7 3 33 Gabriel Chachashvili 04:00 2 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 -2 35 Ethan Burg * 14:00 11 1/2 50.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 1 3 1 0 3 2 10 25 50 Yovel Zoosman * 24:00 5 0/1 0.0% 1/3 33.0% 2/4 50.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3 8 5 - Team / Coach 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Team / Total 200:00 88 17/34 50.0% 13/31 42.0% 15/22 68.0% 28 13 41 22 21 9 12 22 20 22 107 - Head coach: Sasa Obradovic