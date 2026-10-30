Ο Τόμας Σατοράνσκι της Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε για τα αποδυτήρια περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος του 3ου δεκαλέπτου στον αγώνα με την Ντουμπάι BC, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά.

Σοκ στο Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ! Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Τσέχος γκαρντ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, Τόμας Σατοράνσκι, έπεσε στο παρκέ πολύ επικίνδυνα με το κεφάλι, στην προσπάθεια να πάρει ένα ριμπάουντ και επικράτησε... παγωμάρα. Όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν γύρω από τον έμπειρο αθλητή «τρομοκρατημένοι» και ανήσυχοι για την κατάστασή του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια.