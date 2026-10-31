Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Γουίλις και Τζεκίρι υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μπορεί να χαμογελά, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Τζεκίρι και Γουίλις αναμένονται να επιστρέψουν περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρίνκοβιτς είχε πρόβλημα στον αχίλλειο και δεν μπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας του Βελιγραδίου, η οποία είναι στη 12η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 4-5.

Ο Γουίλις, που αντιμετωπίζει θέμα στον αστράγαλο θα είναι ετοιμοπόλεμος τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ο 32χρονος σέντερ, Τόνι Τζεκίρι, που υπέστη θλάση στον προσαγωγό, θα πατήσει ξανά παρκέ σε περίπου δύο εβδομάδες.