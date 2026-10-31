Παρτίζαν: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μαρίνκοβιτς
Ο Ζοάν Πενιαρόγια μπορεί να χαμογελά, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Τζεκίρι και Γουίλις αναμένονται να επιστρέψουν περί τα μέσα Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρίνκοβιτς είχε πρόβλημα στον αχίλλειο και δεν μπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας του Βελιγραδίου, η οποία είναι στη 12η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 4-5.
Ο Γουίλις, που αντιμετωπίζει θέμα στον αστράγαλο θα είναι ετοιμοπόλεμος τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ο 32χρονος σέντερ, Τόνι Τζεκίρι, που υπέστη θλάση στον προσαγωγό, θα πατήσει ξανά παρκέ σε περίπου δύο εβδομάδες.
Izveštaj o zdravstvenom stanju povređenih igrača: Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža. Nakon kontrolnih pregleda, ustanovljeno je da će se Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra. Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-belih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procena vremena do potpunog oporavka je oko dve nedelje.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.