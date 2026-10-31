Παρτίζαν: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μαρίνκοβιτς

Παρτίζαν: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μαρίνκοβιτς

Γιώργος Σακελλάρης
marinkovic
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Γουίλις και Τζεκίρι υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μπορεί να χαμογελά, καθώς σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ οι Τζεκίρι και Γουίλις αναμένονται να επιστρέψουν περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρίνκοβιτς είχε πρόβλημα στον αχίλλειο και δεν μπορούσε να στηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας του Βελιγραδίου, η οποία είναι στη 12η θέση της EuroLeague με ρεκόρ 4-5.

Ο Γουίλις, που αντιμετωπίζει θέμα στον αστράγαλο θα είναι ετοιμοπόλεμος τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και ο 32χρονος σέντερ, Τόνι Τζεκίρι, που υπέστη θλάση στον προσαγωγό, θα πατήσει ξανά παρκέ σε περίπου δύο εβδομάδες.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     