Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον τραυματισμό του Μίκαελ Γιάντουνεν θέλει να επαναφέρει στο ρόστερ τον Έλι Εντζάι από την Μπανταλόνα, η οποία θα κινηθεί σ' αυτή την περίπτωση για τον Τζαμπάρι Πάρκετ.

Ο τραυματισμός του Μίκαελ Γιάντουνεν στη Ρεάλ έχει επιφέρει μεγάλες αναταράξεις στο εσωτερικό της «βασίλισσας» που προσπαθεί να αναζητήσει λύση για να καλύψει το κενό του και σκέφτεται πλέον να κινηθεί για την ανάκληση του δανεισμού του Έλι Εντζάι από την Μπανταλόνα σύμφωνα με την Καταλανική Sport, η οποία σ' αυτή την περίπτωση θα κινηθεί για τον Τζαμπάρι Πάρκερ που αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Παρτίζαν.

Η πιθανή επιστροφή του Έλι Εντζάι στη Ρεάλ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ένα δεύτερο πέρασμα του Τζαμπάρι Πάρκερ από την Μπανταλόνα, αν και προς το παρόν όλα παραμένουν ρευστά.

Τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αναγκάσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Οι απουσίες των Γκάμπριελ Ντεκ, Ουσμάν Γκαρούμπα και Μίκαελ Γιάντουνεν, σε συνδυασμό με τα προβλήματα τραυματισμού του Τεό Μαλεντόν, έχουν περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές στην αγωνιστική περιστροφή της ομάδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Έλι Εντζάι κερδίζει έδαφος ως πιθανή λύση άμεσης ανάγκης.

Ο προπονητής της Ρεάλ έχει ήδη παραδεχθεί δημόσια ότι ο σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει τον δανεισμό του παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Μπανταλόνα. «Θα θέλαμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα να τον πάρουμε πίσω, αλλά δεν είναι κάτι που θα συμβεί οπωσδήποτε ούτε είναι κάτι που εξαρτάται από εμένα», δήλωσε μετά τη νίκη επί της Σαν Πάμπλο Μπούργος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει ρήτρα που της επιτρέπει να ανακαλέσει τον δανεισμό του πάουερ φόργουορντ από τις 15 Νοεμβρίου. Εάν αυτή η δυνατότητα αξιοποιηθεί, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Ντάνι Μιρέτ και την Μπανταλόνα, ο οποίος θα χάσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του κοντά στο καλάθι.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ επιστρέφει στο προσκήνιο

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Εντζάι θα μπορούσε να οδηγήσει την Μπανταλόνα στην επανενεργοποίηση του ενδιαφέροντός της για τον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Παρτίζαν στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις κατά την παρουσία του στην Μπανταλόνα την περασμένη σεζόν, όταν εντάχθηκε στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον σερβικό σύλλογο και κατάφερε να ανακτήσει μέρος του καλού του αγωνιστικού εαυτού. Ο Πάρκερ είχε μέσο όρο 12.3 πόντους και 4.6 ριμπάουντ, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας, η οποία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της Liga Endesa.

Παράλληλα, ο ίδιος ο παίκτης άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του. «Υπάρχει η πιθανότητα να επιστρέψω στην Μπανταλόνα αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή», δήλωσε σε συνέντευξή του στο σερβικό μέσο SportKlub. Στην ίδια συνέντευξη, αναγνώρισε επίσης ότι η παρουσία του στην Μπανταλόνα αποτέλεσε μία από τις καλύτερες αποφάσεις της πρόσφατης καριέρας του.

Ωστόσο, η Μπανταλόνα δεν είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Αμερικανό. Ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα έχει εκδηλώσει και η Μπασκόνια, με τον Πάρκερ να αποτελεί μια πιθανή σημαντική προσθήκη για το αγωνιστικό πρότζεκτ του Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Την ίδια στιγμή, ανάμεσα στα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με το μέλλον του Πάρκερ, έχει γίνει λόγος ακόμη και για την πιθανότητα υπογραφής συμβολαίου διάρκειας δύο σεζόν. Ωστόσο, προς το παρόν πρόκειται αποκλειστικά για φήμες, καθώς δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από διάφορους παράγοντες. Καθοριστικής σημασίας θα είναι αρχικά η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τον Έλι Εντζάι και στη συνέχεια, οι οικονομικές δυνατότητες της Μπανταλόνα να καλύψει το κόστος μιας μεταγραφής τέτοιου μεγέθους.

Όλα δείχνουν ότι το μέλλον του Έλι Εντζάι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αν η Μπανταλόνα θα κινηθεί εκ νέου για την απόκτηση του Τζαμπάρι Πάρκερ. Αυτό που πριν από λίγες μόλις εβδομάδες έμοιαζε με δύσκολο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά δυναμική, εφόσον η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Προς το παρόν, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, ωστόσο ο Αμερικανός βρίσκεται και πάλι στο μεταγραφικό προσκήνιο της Μπανταλόνα.

