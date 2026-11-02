Με πέντε αγωνιστικές απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης εκτός έδρας και χρηματικό πρόστιμο 115.000 ευρώ τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ πρόστιμο ύψους 49.000 ευρώ επέβαλλε και στην Παρτίζαν για το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής.

Με αυστηρές ποινές τιμώρησε η Euroleague την Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα για όσα διαδραματίστηκαν στο μεταξύ τους ντέρμπι στις 22 Οκτωβρίου, στην Belgrade Arena, όπου η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια επικράτησε με 85-82 των «ερυθρολεύκων» για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Euroleague επέβαλε βαριά χρηματικά πρόστιμα στις δύο ομάδες, ενώ η τιμωρία του Ερυθρού Αστέρα περιλαμβάνει και απαγόρευση οργανωμένης παρουσίας των φιλάθλων του στα επόμενα πέντε εκτός έδρας παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 115.000 ευρώ, καθώς και με απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών του για πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Στο σκεπτικό της απόφασης περιλαμβάνονται περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων, προσβλητική συμπεριφορά από την εξέδρα, χρήση λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Παρτίζαν καλείται να καταβάλει 49.000 ευρώ, με τη Euroleague να της επιβάλλει πρόστιμο για τη χρήση πυροτεχνημάτων και λέιζερ, την προσβλητική συμπεριφορά των φιλάθλων της, τη ρίψη αντικειμένων, την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Σκηνές έντασης πριν από το τζάμπολ

Τα επεισόδια, πάντως, είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη από την εξέλιξη της αναμέτρησης. Κατά την είσοδο των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στο γήπεδο, φίλοι της Παρτίζαν τούς προσέγγισαν με άγριες διαθέσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν για αρκετά λεπτά σκηνές έντασης και συμπλοκές σώμα με σώμα.

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Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων να έρχεται με καθυστέρηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να εκτονωθεί η ένταση.

Το μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου, που ολοκληρώθηκε με νίκη της Παρτίζαν, άφησε τελικά πίσω του σοβαρά περιστατικά βίας και μια ηχηρή παρέμβαση από τη Euroleague, η οποία επέλεξε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για την ασφάλεια στα γήπεδα.