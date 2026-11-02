Η Παρτίζαν επικράτησε της Κλουζ Νάποκα εντός έδρας με 97-77 για την 6η αγωνιστική της Aba Liga.

Επιστροφή στις νίκες για την Παρτίζαν, αφού επικράτησε της Κλουζ Νάποκα με 97-77 για την 6η «στροφή» της Aba Liga.

Η ομάδα του Πενιαρρόγια ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα και την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Τζόουνς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τόμπσον με 14 πόντους.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σμαρτ με 15 πόντους.

Πλέον η Παρτίζαν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (06/11, 21:45), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 57-49, 76-66, 97-77