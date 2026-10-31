Ολυμπιακός (Γ) - Παναθηναϊκός (Γ) 89-63: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και τη νίκη των «ερυθρόλευκων».
Μεγάλο ντέρμπι για την 5η αγωνιστική της Allwyn WBL 1. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του και να πάρει μία μεγάλη νίκη με 89-63.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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