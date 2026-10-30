Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο μετά τον τραυματισμό του
Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή (30/10), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου προκαλώντας σοκ στις τάξεις του Ολυμπιακού, καθώς το διάστημα απουσίας του υπολογίστηκε στους 6 μήνες.
Η διαδικασία έγινε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν να διαχειριστούν μία δύσκολη συνθήκη. Ο Δομινικανός γκαρντ έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσω Instagram story μόλις έγινε γνωστή η κατάστασή του στέλνοντας το μήνυμά του.
«Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε ο Μοντέρο.
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